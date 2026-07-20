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رهان جديد .. سفيان بنجديدة قناص المغرب الفاسي في الأهلي| أرقام قياسية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رهان جديد .. سفيان بنجديدة قناص المغرب الفاسي في الأهلي| أرقام قياسية

الأهلي
الأهلي
قسم الرياضة

أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع المهاجم المغربي سفيان بنجديدة قادمًا من صفوف المغرب الفاسي، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم مقبلة، في إطار خطة إدارة القلعة الحمراء لتدعيم الخط الهجومي بعنصر يمتلك قدرات تهديفية وخبرة في الملاعب المغربية.

ويأتي انضمام بنجديدة للأهلي بعد موسم استثنائي قدمه اللاعب مع المغرب الفاسي، حيث نجح في لفت الأنظار إليه وأصبح أحد أبرز المهاجمين في الدوري المغربي، بعدما تحول إلى العنصر الأبرز في هجوم فريقه بفضل معدلاته التهديفية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

موسم استثنائي مع المغرب الفاسي

كانت محطة المغرب الفاسي هي نقطة التحول الحقيقية في مسيرة سفيان بنجديدة، بعدما قدم أفضل مواسمه على الإطلاق، ونجح في تسجيل 20 هدفًا وصناعة تمريرتين حاسمتين خلال 31 مباراة، ليؤكد نفسه كواحد من أخطر المهاجمين في البطولة المغربية.

ولم يكن تألق اللاعب وليد الصدفة، حيث أظهر بنجديدة قدرة كبيرة على التحرك داخل منطقة الجزاء، واستغلال المساحات خلف المدافعين، بالإضافة إلى امتلاكه حسًا تهديفيًا جعله قادرًا على تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف.

مهاجم متعدد القدرات

يمتلك سفيان بنجديدة العديد من المميزات الفنية التي جعلته محل اهتمام الأهلي، أبرزها قدرته على اللعب بالقدم اليمنى واليسرى بنفس الكفاءة، وهو ما يمنحه مرونة كبيرة في التعامل مع مختلف المواقف الهجومية.

كما يتميز اللاعب بالتحركات الذكية دون كرة، والتمركز الجيد داخل منطقة الجزاء، والقدرة على إنهاء الهجمات بسرعة، بجانب امتلاكه شخصية هجومية تساعده على تحمل الضغوط في المباريات الكبيرة.

ويجيد بنجديدة اللعب كمهاجم صريح، كما يمتلك القدرة على التحرك على الأطراف عند الحاجة، وهو ما يمنح الجهاز الفني للأهلي خيارات تكتيكية متعددة خلال الموسم المقبل.

أرقام تؤكد تطور اللاعب

قبل انفجاره التهديفي مع المغرب الفاسي، نجح سفيان بنجديدة في تسجيل 23 هدفًا وصناعة 6 أهداف خلال مشواره السابق، ليؤكد تطوره التدريجي ووصوله إلى مرحلة النضج الكروي.

وتبلغ القيمة السوقية للمهاجم المغربي نحو 2.2 مليون يورو، بينما يبلغ من العمر 24 عامًا، حيث ولد في 21 سبتمبر عام 2001، ويصل طوله إلى 1.78 متر، وهي مواصفات تمنحه القدرة على التعامل مع مختلف أساليب اللعب.

 رحلة أرقام القمصان قبل الأهلي

خلال مسيرته الكروية، ارتدى سفيان بنجديدة العديد من أرقام القمصان، حيث بدأ رحلته مع الرجاء المغربي وشارك بأرقام 35 و21 و2 و9.

وخاض تجربة مع رديف ستاندرد لييج البلجيكي مرتديًا الرقم 9، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول ويرتدي أرقام 21 و29 و20.

كما لعب بقميص مولينبيك البلجيكي بالرقم 99، قبل أن يستقر أخيرًا مع المغرب الفاسي على ارتداء القميص رقم 9، وهو الرقم الذي شهد أفضل فتراته التهديفية وتألقه اللافت.

رهان أهلاوي على هداف جديد 
يعول النادي الأهلي على سفيان بنجديدة ليكون إضافة قوية لهجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبة الإدارة في امتلاك أكثر من خيار هجومي قادر على التسجيل وصناعة الفارق.
وتأمل جماهير الأهلي أن يواصل المهاجم المغربي تألقه مع المغرب الفاسي، وأن يكرر تجربته التهديفية بالقميص الأحمر، ليصبح أحد العناصر المؤثرة في مشوار الفريق بالمنافسات المحلية والقارية.

النادي الأهلي المهاجم المغربي سفيان بنجديدة المغرب الفاسي محطة المغرب الفاسي

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