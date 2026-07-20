الأهلي يحدد شروطه المالية لبيع رضا سليم إلى الجيش الملكي

حدد النادي الأهلي شروطه المالية للموافقة على بيع المغربي رضا سليم، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الجيش الملكي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقي اللاعب اهتمامًا من جانب النادي المغربي لضمه استعدادًا للموسم الجديد.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن إدارة القلعة الحمراء تحفظت على العرض المقدم من نادي الجيش الملكي، والذي بلغت قيمته 400 ألف دولار، معتبرة أن المقابل المالي لا يتناسب مع قيمة اللاعب وإمكاناته الفنية، ولا يواكب ما دفعه الأهلي للحصول على خدماته.

وأوضح المصدر أن الأهلي، من خلال عصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي، أبلغ مسؤولي الجيش الملكي بالشروط المالية المطلوبة لإتمام الصفقة، حيث اشترط الحصول على مليون دولار "كاش" تُسدد دفعة واحدة، دون أي تقسيط، للموافقة على بيع رضا سليم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي لن توافق على رحيل اللاعب إلا في حال تلبية المطالب المالية المحددة، مشيرًا إلى أن النادي يتمسك بالحصول على القيمة التي يراها مناسبة قبل إتمام أي اتفاق رسمي مع النادي المغربي.

وأشار المصدر إلى أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، منح الضوء الأخضر لرحيل رضا سليم خلال الميركاتو الصيفي، في ظل وجود وفرة من اللاعبين في مركز الجناح، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة في الموافقة على خروج اللاعب دون أن يتأثر الفريق من الناحية الفنية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات بين الأهلي والجيش الملكي لا تزال مستمرة، إلا أن حسم الصفقة يبقى مرهونًا باستجابة النادي المغربي للمطالب المالية التي حددتها إدارة الأهلي.