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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض سعودي محتمل.. اتحاد جدة يدرس ضم إمام عاشور والأهلي يحدد موقفه

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نادي اتحاد جدة السعودي يدرس بجدية التقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن قيمة العرض المحتمل قد تتراوح بين 8 و10 ملايين دولار.

إمام عاشور 

وأضاف أن الراتب السنوي المتوقع للاعب، حال إتمام الصفقة، قد يتراوح بين 4 و5 ملايين دولار، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يصل أي عرض رسمي إلى إدارة الأهلي، رغم وجود توجه قوي داخل نادي الاتحاد للتحرك من أجل ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمير هشام أن الأهلي سيرحب برحيل إمام عاشور إذا تلقى عرضًا رسميًا بالقيمة المذكورة، أما في حال عدم وصول عرض مناسب، فإن النادي يعتزم تجديد عقد اللاعب وفق سقف الرواتب الجديد، مع إدراج الموسمين المتبقيين في عقده الحالي ضمن العقد الجديد، بحيث يُعد ذلك تجديدًا للعقد وليس مجرد تمديد.

إمام عاشور الاهلي الزمالك

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