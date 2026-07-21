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64 منتخبا.. رئيس كونميبول يفجر مفاجأة قوية بشأن كأس العالم 2030
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

64 منتخبا.. رئيس كونميبول يفجر مفاجأة قوية بشأن كأس العالم 2030

كأس العالم
كأس العالم
حمزة شعيب

كشف أليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، عن مفاجأة بشأن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2030، والمقرر إقامتها في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

وتأتي تصريحات دومينجيز عقب ختام منافسات كأس العالم 2026، التي توج بها منتخب إسبانيا بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف".

وكتب رئيس كونميبول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "البطولة المقبلة ستكون على أرضنا!"، مضيفًا أن استضافة أوروجواي والأرجنتين وباراجواي للمونديال تمثل فرصة تاريخية للاحتفال بمرور 100 عام على انطلاق البطولة.

وأشار دومينجيز إلى إمكانية إقامة نسخة 2030 بمشاركة 64 منتخبًا، قائلًا إنها ستكون احتفالية استثنائية لكرة القدم بمناسبة الذكرى المئوية لكأس العالم.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى الآن القرار النهائي بشأن زيادة عدد المنتخبات في نسخة 2030، إلا أن فكرة توسيع البطولة إلى 64 فريقًا كانت محل نقاش خلال الفترة الماضية.

كأس العالم 2030 اتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول كأس العالم

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