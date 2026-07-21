اطرده فورا.. كواليس حديث ميسي وكوركويلا بنهائي كأس العالم

كشفت تقارير صحفية عن حديث ليونيل ميسي ومارك كوكوريلا، لاعبا الأرجنتين وإسبانيا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الأخير بهدف نظيف في نهائي كأس العالم.

وقال كوكوريلا: “أنت بخير؟”

بعد ذلك، توجه ميسي إلى الحكم وأشار إلى أن كوكوريلا يستحق الطرد بسبب تغطيته لفمه أثناء الحديث.

وأضاف كوكوريلا: “أوه، عذرًا؟ ليو؟ انتظر يا ليو، لا تفعل هذا، أنا فقط كنت أسألك”.

ثم قال إنزو: “لقد غطى فمه! لقد غطى فمه! لقد قام بتغطية فمه! أطرده!!”

تعليق كوكوريلا

وواصل كوكوريلا: “الجميع يتحدث من فوق رأسي! لا تمزح معي يا رجل! لا، ليس هكذا، هذا ليس أمرًا جديًا!”

واختتم ميسي: “دعهم يراجعون تقنية الفيديو (VAR)، هناك طرد واضح.”