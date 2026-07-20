جوائز كأس العالم 2026 .. أعلى مكافآت مالية في تاريخ البطولة (مصر أخدت كام؟)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن توزيع الجوائز المالية الخاصة بكأس العالم 2026، والتي شهدت زيادة كبيرة مقارنة بالنسخ السابقة.



جوائز كأس العالم 2026

البطل – إسبانيا : 50 مليون دولار

الوصيف – الأرجنتين : 33 مليون دولار

صاحب المركز الثالث – إنجلترا : 29 مليون دولار

صاحب المركز الرابع – فرنسا : 27 مليون دولار



المراكز من الخامس إلى الثامن:



19 مليون دولار لكل منتخب

* النرويج

* بلجيكا

* المغرب

* سويسرا

المراكز من التاسع إلى السادس عشر:



15 مليون دولار لكل منتخب

* المكسيك

* كولومبيا

* البرازيل

* الولايات المتحدة

* البرتغال

* كندا

* مصر

* باراجواي



المراكز من 17 إلى 32:



11 مليون دولار لكل منتخب، ومن بينها:

هولندا، ألمانيا، كوت ديفوار، كرواتيا، اليابان، أستراليا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غانا، الإكوادور، جنوب أفريقيا، السويد، البوسنة والهرسك، الجزائر، السنغال، الرأس الأخضر.



المراكز من 33 إلى 48:



9 ملايين دولار لكل منتخب، ومن بينها:

إيران، كوريا الجنوبية، تركيا، اسكتلندا، أوروغواي، السعودية، التشيك، نيوزيلندا، قطر، كوراساو، بنما، الأردن، هايتي، أوزبكستان، تونس، العراق.

كما حصل كل منتخب من المنتخبات الـ 48 المشاركة على 1.5 مليون دولار قبل انطلاق البطولة؛ للمساهمة في تغطية تكاليف التحضير والاستعداد للمونديال.