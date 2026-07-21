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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شبكة "بريكس": روسيا وسلطنة عمان تعتزمان توسيع حركة الطيران المباشر بدءا من سبتمبر

شبكة "بريكس": روسيا وسلطنة عمان تعتزمان توسيع حركة الطيران المباشر بدءا من سبتمبر
شبكة "بريكس": روسيا وسلطنة عمان تعتزمان توسيع حركة الطيران المباشر بدءا من سبتمبر
أ ش أ

 ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الثلاثاء أن روسيا وسلطنة عمان تعتزمان توسيع حركة الطيران المباشر بدءا من سبتمبر بهدف تنمية السياحة الوافدة وتوسيع الأسواق السياحية المستهدفة في إطار رؤية "عمان 2040".

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى روسيا وعمان اتفقتا على توسيع حركة الطيران المباشر نحو محافظة ظفار السياحية، عبر زيادة وتيرة الرحلات بين موسكو وولاية صلالة، واستحداث مسارات جوية جديدة.

ووفقا للشبكة الدولية، تم توقيع الاتفاقية في ولاية صلالة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وقطاعي الطيران والسياحة من كلا البلدين.

وبموجب هذا الاتفاق، سوف يتم تسيير رحلتين أسبوعيا بين موسكو وصلالة انطلاقا من سبتمبر 2026، على أن ترتفع وتيرة الرحلات لتصل إلى خمس رحلات أسبوعيا بحلول شهر نوفمبر من العام الحالي، إلى جانب افتتاح خطوط مباشرة انطلاقا من مدينتي قازان ويكاترينبورج الروسيتين.

وفي سياق متصل، جرى الإعلان عن إطلاق برنامج لتسيير رحلات جوية مباشرة بين كازاخستان ومحافظة ظفار بدءا من 20 أكتوبر 2026، بواقع أربع رحلات أسبوعيا. وتعد هذه المبادرة خطوة جوهرية لتوسيع الأسواق السياحية في عمان وتعزيز روابطها مع دول آسيا الوسطى.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه المبادرات الجديدة أكثر من 40 ألف سائح إلى محافظة ظفار خلال الموسم السياحي المقبل، مما سينعكس إيجابا على نمو قطاع الضيافة والفنادق، ويدعم الحركة السياحية والاقتصاد المحلي للمنطقة بشكل عام.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن استراتيجية سلطنة عمان لتطوير الربط الجوي مع الأسواق الدولية الرئيسية وزيادة تدفق السياح الأجانب، تحقيقا لمستهدفات رؤية "عمان 2040" الرامية إلى رفع إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

شبكة تلفزيون بريكس الدولية روسيا وسلطنة عمان توسيع حركة الطيران المباشر تنمية السياحة

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