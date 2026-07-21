برعاية إنبي المصرية | تزويد منطقة الملك الحسين بن طلال الأردنية بالغاز الطبيعي

وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع الشركة الاستشارية المصرية "إنبي" (هندسة البترول والغاز) لإعداد وثائق عطاء مشروع تزويد منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالغاز الطبيعي، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج الوطني لدعم الصناعات الهادف إلى إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والتجمعات الصناعية في المملكة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام شركة إنبي – فرع الأردن، المهندس تامر متولي، وذلك خلال جلسة عقدها الفريق المختص بالمشروع من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وممثلون عن منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، حيث تم استعراض مراحل تنفيذ البرنامج الوطني لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية، والذي يشمل مناطق الملك الحسين التنموية، والموقر الصناعية، والروضة الصناعية.

وأكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية - في بيان اليوم - أن المشروع سيوفر مصدرًا للطاقة يسهم في خفض كلف الإنتاج الصناعي، ورفع تنافسية الصناعات الأردنية محليًا ودوليًا، إلى جانب دعم الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء.



وأوضحت الوزارة أن المشروع ممول من صندوق أبوظبي للتنمية، بعد استكمال الدراسات الفنية والتحضيرية التي شملت تحديد مسارات خطوط الغاز المقترحة، وتقييم حجم الطلب المتوقع في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، إضافة إلى الحصول على موافقة وزارة البيئة لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي الشاملة للمشروع.



ويتضمن المشروع تنفيذ خط غاز بطول 20 كيلومترًا لربط منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالشبكة الوطنية للغاز، وإنشاء منشآت الربط مع خط الغاز العربي، إلى جانب أنبوب نقل فرعي ومحطة متكاملة لتخفيض الضغط والقياس.



وتتولى شركة إنبي المصرية إعداد وثائق العطاء الخاصة بالمشروع تمهيدا لطرحه أمام المقاولين والاستشاريين، والبدء في مراحل الهندسة والتوريد والإنشاء، وصولا إلى التشغيل الفعلي المتوقع خلال عام 2029.



ويأتي المشروع ضمن خطة الأردن للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالقطاع الصناعي، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتحسين كفاءة الإنتاج، ودعم المناطق التنموية والصناعية في المملكة.