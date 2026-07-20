هجوم على سيارات شيفروليه بسبب خرطوم

تسببت قطعة صغيرة لا يتعدى سعرها بضعة دولارات في ورطة قانونية ومالية كبرى لشركة “جنرال موتورز” الأمريكية؛ إذ واجهت الشركة دعوى قضائية جماعية ضخمة في ولاية جورجيا بسبب عيب تصنيعي في "رباط الخرطوم."

وتثبت هذه الأزمة أن الأعطال الصغيرة في عالم السيارات قد تؤدي إلى تداعيات باهظة وشديدة التعقيد.

بدأت القصة عندما قام أحد المشترين في ولاية جورجيا برفع دعوى قضائية ضد المجموعة بعد أن أضاءت لمبة محرك سيارته (Check Engine) بصورة مفاجئة، رغم أنه قام بشراء الشاحنة جديدة كليًا في موديل عام 2024.

واضطر المال ك لتكبد مبلغ 489.36 دولارًا أمريكيًا لإصلاح العطل في مركز الخدمة، مما دفعه للجوء إلى القضاء.

تداعيات العطل على المحرك والقيمة الاستثمارية للسيارة

لا تتوقف أبعاد القضية عند شاحنة الشيفورليه الخاصة بالمدعي فحسب، بل تمتد لتشمل طرازات متعددة تنتمي لأسطول جنرال موتورز بالأسواق.

وأوضحت صحيفة الدعوى الجماعية أن الخلل في أربطة الخراطيم يؤدي إلى تسريب السوائل ونقص الضغط، وهو ما يتسبب في:

تآكل ميكانيكي مبكر للأجزاء الداخلية للمحرك نتيجة الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة.

احتمالية تلف المحرك بالكامل في حال استمرار التسريب دون انتباه السائق.

انخفاض ملحوظ في القيمة السوقية والاستثمارية للسيارات المتأثرة، نتيجة تخوف المشتريين في سوق المستعمل من تبعات العطل.

تكاليف صيانة مفاجئة وتحديات قطع الغيار بالأسواق

أثارت هذه الدعوى غضب العديد من المالكين الذين انتقدوا اضطرارهم لدفع تكاليف إصلاح مرتفعة لعيوب تصنيعية في سيارات حديثة لا تزال ضمن فترة الضمان أو يفترض بها الاعتمادية الكاملة.

وتضع هذه الأزمة كفاءة سلاسل التوريد وجودة المكونات الصغيرة لدى جنرال موتورز تحت مجهر الرقابة والتدقيق التام.

ويتوقع خبراء قطاع السيارات أن تجبر هذه الدعوى قضائية الشركة على إصدار استدعاء رسمي أو توفير حملات صيانة مجانية لتغيير الأربطة المتأثرة في كافة الشاحنات والسيارات المباعة، لحماية سمعة العلامة التجارية وتجنب تعويضات مالية باهظة قد تفرضها المحاكم الأمريكية بنهاية العام الحالي والأعوام القادمة.