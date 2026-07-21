ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2423

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى 2423، منها 967 حالة وفاة.



وذكر معهد الصحة العامة في الكونغو في ‌أحدث ‌تقاريره أنه تم اكتشاف ‌79 حالة جديدة أمس الأول الأحد في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية الشرقيتين.

وقد كانت الأمم المتحدة حذرت أمس الإثنين من خطر انتشار فيروس إيبولا في مخيمات النازحين بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة أن الاكتظاظ ومحدودية الخدمات الأساسية يزيدان من مخاطر انتقال العدوى.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، إنه تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة بالفيروس فيما لا يقل عن 16 مخيماً للنازحين في إقليم إيتوري، بؤرة التفشي الحالية، والذي يؤوي أكثر من 270 ألف شخص.