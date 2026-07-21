عمولة وكيل محمد صلاح تعطل مفاوضات انتقال الفرعون إلى بشكتاش.. عايز كام؟

كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة في مفاوضات انتقال محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إلى نادي بشكتاش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرة إلى وجود خلاف مالي يهدد إتمام الصفقة.

وحسب منصة "كارتال ريكورد" التركية، فإن المفاوضات بين الطرفين توقفت مؤقتًا بسبب قيمة العمولة التي طلبها رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب، لإتمام عملية الانتقال.

وأوضحت المنصة أن وكيل صلاح اشترط الحصول على 35% من إجمالي الراتب الأساسي للاعب خلال عقد يمتد لموسمين، وهو ما يعادل 8.4 مليون يورو، في ظل راتب إجمالي يُقدر بـ24 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن سردال عدلي، رئيس نادي بشكتاش والمسؤول عن إدارة المفاوضات، رفض هذا الطلب، مؤكدًا تمسك النادي بدفع عمولة تتماشى مع النسب المعتادة في سوق الانتقالات.

وأشار التقرير إلى أن إدارة بشكتاش حددت سقف العمولة عند 15% فقط، بما يقارب 3.6 مليون يورو، معتبرة أن الموافقة على هذا الشرط ستكون خطوة أساسية لاستكمال المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي.

كانت وسائل إعلام تركية قد ربطت اسم محمد صلاح بالانتقال إلى بشكتاش خلال الأيام الماضية، وسط مطالب جماهيرية بإتمام الصفقة، إلا أن الملف لا يزال معلقًا حتى حسم الخلاف المالي بين النادي ووكيل اللاعب.