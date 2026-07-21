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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جماعي في أسعار صرف الدولار بالبنوك الآن

الدولار - الجنيه
الدولار - الجنيه
آية الجارحي

تراجع سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه في جميع البنوك العاملة بختام تعاملات اليوم.

وسجل سعر الدولار "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر" 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-7-2026، وذلك ضمن نشرته الخدمية . 

وسجل سعر الدولار في  بنك فيصل الإسلامي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وأقل سعر للدولار سجله في بنك الإمارات دبي الوطني عند 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

ووصل سعر الدولار في  مصرف أبوظبي الإسلامي إلى  51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.
 

وسجل في  بنك الإسكندرية 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، فيما وصل في بنك نكست إلى 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 


وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك التجاري الدولي 50.98 جنيه للشراء، مقابل 51.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

 

وبغ سعر الدولار في بنوك:"المصرف العربي الدولي، و العربي الأفريقي الدولي، وHSBC، و المصري الخليجي، و قناة السويس، و التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي" 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان 


كما سجل الدولار في بنك أبوظبي التجاري، وبنك البركة 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني وكريدي أجريكول 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.


وسجل بنك أبوظبي الأول مصر وبنك التعمير والإسكان  50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.

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