أخبار التوك شو| الدواجن بـ 53 جنيها.. القهوة سليمة مش مغشوشة.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

القهوة سليمة مش مغشوشة.. الشعبة توضح تصريحها الخاص بفساد 80% من البن

أثارت الشائعات المتداولة خلال الفترة الأخيرة بشأن انتشار البن والقهوة المغشوشة حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، خاصة مع تزايد الاعتماد على القهوة كمشروب يومي لدى شريحة كبيرة من المستهلكين.

وأكد مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن من يحب تراب مصر لا يقف صامتًا أمام أي فساد، موضحًا أنه تعرض لانتقادات واسعة خلال الفترة الأخيرة بعد حديثه عن وجود بن مغشوش في الأسواق.

وأضاف رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أنه ليس عيبًا الإشارة إلى المشكلات، مؤكدًا أن هناك مصانع تعمل "تحت بير السلم"، وأن نحو 80% من هذه المصانع تنتج بنًا مغشوشًا.



من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم



تتجه الدولة المصرية، إلى تطوير منظومة الدعم عبر دراسة التحول تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، بهدف رفع كفاءة المنظومة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة، مع الحفاظ على قيمة الدعم المقدمة للمواطنين.

دراسة مستمرة منذ سنوات لتطوير منظومة الدعم

وأكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن فكرة التحول للدعم النقدي مطروحة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو تقليل الفاقد داخل منظومة الدعم العيني وضمان استفادة المواطن من القيمة الكاملة للدعم.



أرقام مش صحيحة.. طارق الشناوي يعلق على جدل إيرادات فيلمي محمد إمام والعوضي



علق الناقد الفني طارق الشناوي عن الجدل الدائر بين الفنانين لعدم تقديم أرقام حقيقية عن الإيرادات، بجانب المقارنة بين فيلمي «صقر وكناريا، وشمشون ودليلة».

قال طارق الشناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2: «الأرقام مش صحيحة ودائمًا فيها مبالغة، يعني لو بجيب مثلاً مليون أقولك 2 مليون عشان أعمل رواج، فغرفة صناعة السينما مش قايمة بدورها».

وفيما يخص المقارنة بين فيلمي «صقر وكناريا، وشمشون ودليلة»: «مؤكد أن حالة "صقر وكناريا" أفضل فنيًا بكتير من "شمشون ودليلة" كشريط سينمائي، وأعتقد إن الأرقام حتى ناحية "صقر وكناريا" أعلى سواء في الداخل أو في الخارج.. لما بتجيلنا الأرقام من بره مصر بتيجي بدقة، طب ليه داخل الوطن معندناش أرقام دقيقة؟، فالأرقام هي لصالح أكتر "صقر وكناريا"، لكن بقول إننا نطمح في الأجمل للاتنين».



نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم توجه رسالة عاجلة للطلاب



تعيش آلاف الأسر المصرية حالة من الترقب والانتظار، مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، التي تمثل محطة فارقة في مستقبل الطلاب ومسارهم الجامعي.

ورغم تزايد التساؤلات وتداول العديد من التكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجهات المختصة لم تعلن حتى الآن أي مؤشرات أولية أو تفاصيل رسمية بشأن نسب النجاح أو أوائل الجمهورية، مؤكدة أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لا تزال مستمرة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.



اِلحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة جديدة بشأن الأسعار

تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية، مع استمرار التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تدفع المعدن الأصفر إلى الواجهة باعتباره الملاذ الآمن الأول.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الثلاثاء 21 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5022 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5860 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6697 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46880 جنيها.



خبير: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على الصمود والإصلاحات عززت مواجهة الأزمات



أكد الدكتور وليد جبل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن استقرار توقعات نمو الاقتصاد المصري، رغم التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، يعكس قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه، إلى جانب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز مرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

الدواجن بـ 53 جنيها.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ

تشهد أسعار الدواجن في الأسواق حالة من التراجع الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بزيادة المعروض واستقرار الإنتاج، وهو ما انعكس على أسعار البيع للمستهلكين.



وأكد سامح السيد، عضو الإتحاد العام لاتحاد منتجي الدواجن، أن المنتجين يتكبدون خسائر فادحة، مشيرا إلى أنه لا نواجه مشكلة في إنتاج الدواجن، ولدينا إكتفاء ذاتي يكفي السوق المحلي.



وقال سامح السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه ناشد رئيس الوزراء، من أجل النهوض بصناعة الدواجن، مؤكدا أنه لا بد من إنشاء بورصة للدواجن تقع تحت مظلة الدولة المصرية، لوضع تسعير عادل.

يتسبب في خسائر

وتابع أن السعر العادل لكيلو الدواجن يكون ما بين 73جنيه حتى 75 جنيه، مؤكدا أن السعر الأن في المزرعة 53 جنيه، وهو سعر غير عادل للمنتجين، ويتسبب في خسائر.

كما قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحمراء تشهد استقرارًا كبيرًا خلال العامين الأخيرين، مؤكدًا أن سعر كيلو اللحوم الحمراء لم يرتفع جنيهًا واحدًا خلال هذه الفترة.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن الدواجن تُباع للمواطنين حاليًا بأقل من تكلفة إنتاجها، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن للمستهلك يسجل نحو 80 جنيهًا.

وأوضح أن سعر كيلو اللبن يُباع من الفلاح بنحو 5 إلى 6 جنيهات، بينما يصل إلى المستهلك بسعر قد يبلغ 25 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذه الأسعار مستقرة منذ عامين، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع لا يعني بالضرورة انخفاض أسعارها بصورة كبيرة، لأن هناك هامش ربح يضمن استمرار الإنتاج.



الأرصاد: موجة حارة مستمرة ودرجات الحرارة تصل إلى 44 درجة خلال الأيام المقبلة

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بموجة حارة تستمر خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.



وأوضح القياتي أن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على السواحل الشمالية، وبين 37 و39 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تسجل محافظات جنوب البلاد ما بين 38 و44 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

هل تنخفض أسعار اللحوم والدواجن.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة في الأسواق

تشهد الأسواق المصرية حالة من الاستقرار في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء والدواجن، بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي وتحسن معدلات المعروض، وهو ما ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي هذا الإطار، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن كواليس استقرار أسعار اللحوم والدواجن، موضحًا أسباب ثبات أسعار اللحوم الحمراء خلال العامين الماضيين، وأسباب بيع الدواجن بأقل من تكلفة إنتاجها.