أرقام مش صحيحة.. طارق الشناوي يعلق على جدل إيرادات فيلمي محمد إمام والعوضي

علق الناقد الفني طارق الشناوي عن الجدل الدائر بين الفنانين لعدم تقديم أرقام حقيقية عن الإيرادات، بجانب المقارنة بين فيلمي «صقر وكناريا، وشمشون ودليلة».

قال طارق الشناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2: «الأرقام مش صحيحة ودائمًا فيها مبالغة، يعني لو بجيب مثلاً مليون أقولك 2 مليون عشان أعمل رواج، فغرفة صناعة السينما مش قايمة بدورها».

وفيما يخص المقارنة بين فيلمي «صقر وكناريا، وشمشون ودليلة»: «مؤكد أن حالة "صقر وكناريا" أفضل فنيًا بكتير من "شمشون ودليلة" كشريط سينمائي، وأعتقد إن الأرقام حتى ناحية "صقر وكناريا" أعلى سواء في الداخل أو في الخارج.. لما بتجيلنا الأرقام من بره مصر بتيجي بدقة، طب ليه داخل الوطن معندناش أرقام دقيقة؟، فالأرقام هي لصالح أكتر "صقر وكناريا"، لكن بقول إننا نطمح في الأجمل للاتنين».

وتابع: «المعركة دي كانت موجودة السنة اللي فاتت في رمضان وقال العوضي "أنا الأعلى" ورد عليه محمد إمام وقال "أنا الأعلى" وبعد كده الاتنين قالوا إحنا، وبقى عمرو سعد كمان مشترك في ده.. النجم التلفزيوني غير النجم السينمائي، ممكن تجمع بين الاتنين زي عادي إمام كان بيجمع بين الأربعة ميديا السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة».

واختتم طارق الشناوي: «أول تجربة للعوضي بالسينما من حوالي سنتين فيلم الإسكندراني، ولم تحقق الرقم اللي يتم من خلاله اعتماده نجم جماهيري، فيه رقم معين بعدها تقولي ده نجم جماهيري سينمائي، لا ده محصلش بالنسبة للسينما، حصل للتلفزيون قطعًا، فالعوضي نجم تلفزيوني لا يشق له غبار، دي حقيقة لا يمكن إنكارها مهما اختلفت مع اختياراته».

