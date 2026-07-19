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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يارا السكري تتفاعل مع تريند معجبة أحمد العوضي بفيديو كوميدي

يارا السكري
يارا السكري
تقى الجيزاوي

تفاعلت الفنانة يارا السكري مع التريند الشهير «مجنونة العوضي» الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما نشرت فيديو ساخرًا عبر حسابها على تطبيق تيك توك ، أعادت خلاله تمثيل الموقف الذي جمع الفنان أحمد العوضي بإحدى معجباته.

وكان أحمد العوضي قد لفت الأنظار خلال حضوره أحد العروض السينمائية، بعدما اقتربت منه إحدى المعجبات وتحدثت معه بطريقة عفوية، في موقف حظي بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا عليها لقب «مجنونة العوضي».

وظهرت يارا السكري في الفيديو وهي تعيد تقديم المشهد بأسلوب كوميدي،  وتفاعلت مع التريند الذي انتشر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وحظي موقف أحمد العوضي مع المعجبة بانتشار واسع، خاصة بعد رد فعله الهادئ أثناء الموقف واستكماله لقاءاته الصحفية عقب ذلك.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد عدد كبير من المتابعين بهدوء أحمد العوضي في التعامل مع الموقف، قبل أن تخرج الفتاة لاحقًا لتكشف ملابسات الواقعة وتؤكد أنها لم تكن تبحث عن الشهرة، وإنما كانت ترغب فقط في الوصول إلى الفنان لطلب المساعدة في تحمل تكاليف علاجها.

شمشون ودليلة

ويعد فيلم شمشون ودليلة عودة للنجم أحمد العوضى للمشاركة فى السينما بعد غياب منذ فيلم الإسكندراني، الذي تعاون فيه مع المخرج خالد يوسف وقتها، وكان مأخوذا عن قصة المولف الكبير أسامة أنور عكاشة.

كما يعد فيلم شمشون ودليلة هو الفيلم الأول الذي يجمع كلا من الثنائي أحمد العوضى ومي عمر فى فيلم واحد بعد نجاح كل منهما بشكل منفرد فى الدراما


 

شمشون ودليلة يارا السكري أحمد العوضي

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