استقبل المتحف المصري الكبير الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتنجرو)، وحرمه، بمرافقة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وحضور السفير محمود عفيفي سفير مصر في التشيك والسفير غير المقيم لدي جمهورية الجبل الأسود وذلك على هامش زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية.

رئيس جمهورية الجبل الأسود وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير



وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير الذي رحب بهم وقدم لهم نبذة عن المتحف وأهم مقتنياته، كما اصطحبهم في جولة داخل المتحف شملت الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية، وقاعات الملك توت عنخ آمون.

وأعرب رئيس جمهورية الجبل الأسود والوفد المرافق له عن بالغ إعجابهم بالتصميم المعماري المتميز للمتحف وسيناريو العرض به، وما يضمه من كنوز أثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، مثمنين الجهود المبذولة لإنجاز هذا الصرح الثقافي والحضاري العالمي.

وفي ختام الزيارة، تبادل رئيس جمهورية الجبل الأسود والدكتور أحمد غنيم،، الهدايا التذكارية، تخليدًا لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين واهتمام الضيوف بالتعرف على التراث الحضاري المصري.

