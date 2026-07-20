قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر إلهام للأجيال.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
لامين يامال بالعلم الفلسطيني في احتفال الفوز بالمونديال.. حقيقة صور وراءها تاريخ من الجدل
تقرير: غزة تعاني شح النقد والقيود الإسرائيلية تخنق الضفة الغربية
وزير الدفاع للرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو جسدت إرادة الشعب المصرى فى بناء دولة قوية مستقلة
عمرو دياب ينعى هاني شنودة: سيبقى اسمه حاضرًا في تاريخ الموسيقى العربية
بعد انتشار البن المغشوش.. شعبة البن تكشف حقيقة القهوة المتداولة وتحذر من مخاطرها
صحتهم تهمنا.. خريطة عيادات كبار السن بالمحافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية
نجاح متواصل.. فريق طبي بمستشفيات الأزهر بدمياط ينقذ حياة طفل بعد استئصال ورم ضاغط على القلب
ترامب يطلب من رئيس الفيفا استضافة أمريكا لكأس العالم مرة أخرى
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار قواتها في حالة تأهب قصوى ضد إيران
الوطنية للإعلام تنعى الموسيقار الكبير هاني شنودة
الكونغو: فيروس إيبولا يحصد أرواح 930 شخصا من بين 2344 حالة إصابة مؤكدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جمهورية الجبل الأسود وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير

رئيس جمهورية الجبل الأسود يزور المتحف المصري الكبير
رئيس جمهورية الجبل الأسود يزور المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

استقبل المتحف المصري الكبير الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتنجرو)، وحرمه، بمرافقة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وحضور السفير محمود عفيفي سفير مصر في التشيك والسفير غير المقيم لدي جمهورية الجبل الأسود وذلك على هامش زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية.

رئيس جمهورية الجبل الأسود وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير


وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير الذي رحب بهم وقدم لهم نبذة عن المتحف وأهم مقتنياته، كما اصطحبهم في جولة داخل المتحف شملت الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية، وقاعات الملك توت عنخ آمون.

وأعرب رئيس جمهورية الجبل الأسود والوفد المرافق له عن بالغ إعجابهم بالتصميم المعماري المتميز للمتحف وسيناريو العرض به، وما يضمه من كنوز أثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، مثمنين الجهود المبذولة لإنجاز هذا الصرح الثقافي والحضاري العالمي.

وفي ختام الزيارة، تبادل رئيس جمهورية الجبل الأسود والدكتور أحمد غنيم،، الهدايا التذكارية، تخليدًا لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين واهتمام الضيوف بالتعرف على التراث الحضاري المصري.

رئيس جمهورية الجبل الأسود مونتنجرو المتحف المصري الكبير وزير التعليم العالي المتحف الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

البنزين

تجدد الصراع بين أمريكا وإيران يشعل أسعار الوقود.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

صورة من الجنازة

وصول جثمان والد زوجة عمرو سلامة تمهيدا لصلاة الجنازة

اسبانيا

شوبير: إسبانيا لقنت الأرجنتين درسًا في الكرة.. وفازت غصب عن الحكم وفيفا

الراحل هاني شنودة

كلمات مؤثرة من هاني شنودة عن النبي محمد قبل رحيله

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

مرصع بآلاف الكريستالات ويخطف الأنظار.. تفاصيل فستان شاكيرا في حفل ختام كأس العالم

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

طريقة عمل الكوارع بالخل و الثوم

الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد