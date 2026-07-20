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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجبل الأسود.. خطوة على طريق تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

يأتي استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو)، في أول زيارة رسمية له إلى مصر، في إطار مساعي تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.

وترتبط مصر والجبل الأسود بعلاقات سياسية منذ استقلال الأخيرة عن صربيا عام 2006، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الجديدة، ويثمن الجانب المونتنيجري الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وجهود مكافحة الإرهاب، كما يقدر الدور المصري اتصالا بمبادرات إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتجارية، فقد بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الجبل الأسود في عام 2025 نحو 33,94 مليون دولار، وفي المقابل؛ بلغت قيمة واردات مصر من الجبل الأسود 542 ألف دولار في ذات العام.. ويعتبر القطاع الخاص المصري واحدا من أكبر المستثمرين الأجانب في الجبل الأسود.

وفيما يتعلق بالمواقف والعلاقات الخارجية للجبل الأسود، وخاصة الموقف من القضية الفلسطينية: فقد اتخذت جمهورية الجبل الأسود موقفا إيجابيا بصورة عامة إزاء القضية الفلسطينية، يتسق مع مبادئ الشرعية الدولية وحل الدولتين، حيث صوتت لصالح مشروعي القرار العربيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وأسهمت في تقديم مساعدات إنسانية بالتعاون مع وكالة الأونروا والسلطة الفلسطينية، ودعمت قرار الجمعية العامة المتعلق بتعزيز مكانة دولة فلسطين داخل الأمم المتحدة، والدعوة للنظر بإيجابية في طلب حصولها على العضوية الكاملة.

وحول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، تمثل عضوية الاتحاد الأوروبي الأولوية الرئيسية في السياسة الخارجية للجبل الأسود.

وبالنسبة للعلاقات مع حلف الناتو: انضمت جمهورية الجبل الأسود إلى حلف الناتو عام 2017، وتمثل هذه العضوية أحد المرتكزات الرئيسية لسياستها الخارجية والأمنية.

وتبلغ المساحة: حوالي 13.8 ألف كيلومتر مربع. وعدد السكان: نحو 626 ألف نسمة (تقديرات 2026). والغالبية العظمى تدين بالمسيحية الأرثوذكسية، مع وجود أقليات مسلمة وكاثوليكية. وتاريخ الاستقلال هو: 3 يونيو 2006 (عن اتحاد صربيا والجبل الأسود).

وبالنسبة للنظام السياسي: الجبل الأسود جمهورية ديمقراطية برلمانية متعددة الأحزاب.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي: حوالي 10.23 مليار دولار أمريكي، ونصيب الفرد حوالي 16 ألف دولار أمريكي سنويا تقريبا.

وقد أحرزت الجبل الأسود.. تقدما في مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي وتسعى لاستكمال الانضمام بحلول عام 2028.

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية والوضع السياسي : يضم الائتلاف الحاكم قوى مختلفة، تشمل حركة "أوروبا الآن" ذات التوجه الأوروبي الليبرالي، إلى جانب الأحزاب الصربية وحزب الأقلية الألبانية.. وسوف تعقد الانتخابات الرئاسية والعامة عام 2027.

وبالنسبة للوضع الاقتصادي: يمثل مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الإطار الرئيسي للإصلاحات المالية والمؤسسية والتنظيمية، ويتيح فرصا للحصول على تمويل أوروبي لمشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة والتحول الأخضر.

واقتصاديا، بلغ معدل النمو خلال العام الماضي 2,7% مقارنة بــ 3,2% في عام 2024، وذلك على ضوء تأثر النشاط الاقتصادي بتراجع إنتاج الكهرباء، وحدوث تباطؤ نسبي في أداء قطاع السياحة، وارتفع الدين العام ليصل إلى 64% من الناتج المحلي، بينما بلغ معدل التضخم نحو 4% العام الماضي.



 

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر جمهورية الجبل الأسود

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