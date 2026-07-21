إصابة قس وسائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب راعي كنيسة بملوي جنوب المنيا، وسائق تابع للمطرانية إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي ، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص الأولي، تبين إصابة القس موسى. ج كاهن كنيسة وسائق المطرانية خلال استقلالهما السيارة، وتم التعامل مع المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وتحرير محضر بالحادث، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابساته والوقوف على أسبابه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.