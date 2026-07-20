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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: إزالة 160 حالة إشغال طريق ببني مزار خلال حملات ميدانية

إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا نتائج الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات  والتعديات على حرم الطريق لتحقيق السيولة المرورية، التي نُفذت بمدينة بني مزار، بالتنسيق بين إدارة الإشغالات والوحدة المحلية، وبالمتابعة المباشرة من اللواء الدكتور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة.

وأكد اللواء عماد كدواني أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات يومية بجميع المراكز والمدن لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم، وعدم السماح بعودة المخالفات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 160 إزالة إدارية بمدينة بني مزار، شملت 40 حالة إشغال طريق عشوائية تعوق حركة السير والمارة، إلى جانب 120 إزالة إدارية فورية استهدفت تعديات وإشغالات للمحال التجارية والباعة الجائلين بالمحاور والشوارع الرئيسية، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط ورفع كفاءة الشوارع.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات المكثفة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لمنع عودة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يحقق الانضباط بالشوارع، ويحافظ على النسق الحضاري، ويُسهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين البيئة العمرانية بمختلف أنحاء المحافظة.

المنيا محافظ المنيا الاشغالات إزالة

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