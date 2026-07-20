فتح باب التقديم بمدارس التمريض بالمنيا.. تعرف على شروط القبول والأوراق المطلوبة

اعتمد محافظ المنيا تنسيق القبول بمدارس الثانوية الفنية للتمريض (بنين – بنات) التابعة لمديرية الصحة والسكان للعام الدراسي 2026/ 2027، واليكم طريقة التقديم والشروط والمواعيد والاوراق المطلوبة..

استقبال طلبات الالتحاق بمدارس الثانوية الفنية للتمريض

تبدأ مديرية الصحة والسكان بالمنيا اليوم الاثنين 20 يوليو الجاري استقبال طلبات الالتحاق بمدارس الثانوية الفنية للتمريض (بنين – بنات) للعام الدراسي 2026/ 2027، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، وذلك في إطار حرص المحافظة على إعداد كوادر تمريض مؤهلة لدعم المنظومة الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في إجراءات القبول.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم استقبال الطلاب الحاصلين على مجموع من 280 إلى 275 درجة خلال يومي 20 و21 يوليو الجارى، بينما يتم استقبال الحاصلين على مجموع من 274.5 إلى 270 درجة خلال الفترة من 22 حتى 25 يوليو الجارى، مؤكدًا أن باب التقديم سيُغلق فور استكمال الأعداد المطلوبة بكل مدرسة، وفي حال عدم اكتمالها سيتم النزول بالمجموع وفقًا للقواعد المنظمة.

شروط التقديم

وأضاف أن من أبرز شروط التقديم أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، مع دراسة اللغة الإنجليزية بنظام الانتظام وليس المنازل، وأن يكون من أبناء محافظة المنيا، مع تطبيق مبدأ التوطين بحيث يتم القبول لكل مركز إداري على حدة، إلى جانب اجتياز الاختبارات التحريرية، وكشف الهيئة، والكشف الطبي. كما يشترط بالنسبة للطالبات عدم الزواج، مع التعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

الاختبارات التحريرية

وأشار إلى أن الاختبارات التحريرية ستشمل مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، بنسبة نجاح لا تقل عن 70%، يعقبها كشف الهيئة والقدرات، ثم الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من 8 أغسطس 2026 بمقر إدارة التدريب والمدارس أمام مستشفى الحميات، وفقًا للجدول المعلن لكل مدرسة.

الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم

ودعت مديرية الصحة الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم واستيفاء جميع المستندات المطلوبة، والتي تشمل شهادة الإعدادية، وشهادتي الصفين الأول والثاني الإعدادي، وشهادة الميلاد، وشهادة حسن السير والسلوك، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، و6 صور شخصية حديثة، وسداد رسوم التقديم وقدرها 100 جنيه، مؤكدة أن التقديم يتم بواسطة ولي الأمر أو من له الولاية التعليمية.

ويضم نظام مدارس التمريض بمحافظة المنيا 11 مدرسة، منها 6 مدارس للبنين هي: (أبا الوقف، مطاي، زهرة، المنيا، أتليدم، الأشمونين)، و5 مدارس للبنات هي: (مغاغة، بني مزار، مطاي، المنيا، الفكرية)، مع توزيع الطلاب وفقًا للنطاق الجغرافي لكل مركز إداري.

كان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد اعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوية الفنية للتمريض (بنين – بنات) التابعة لمديرية الصحة والسكان للعام الدراسي 2026/ 2027، بحضور الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة والسكان ، حيث تقرر أن يكون القبول بحد أقصى 280 درجة وحد أدنى 270 درجة، وذلك وفقًا لخطة القبول المعتمدة واحتياجات العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا أن تحديد الحد الأدنى للقبول جاء بعد دراسة دقيقة لأعداد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، ومراعاة الطاقة الاستيعابية والكثافات داخل مدارس التمريض، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ويضمن إعداد كوادر تمريضية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المنظومة الصحية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن مدارس التمريض تمثل أحد أهم المسارات التعليمية التي تسهم في إعداد عناصر فنية مدربة لدعم القطاع الصحي، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بضوابط القبول وإجراء جميع الاختبارات والمفاضلات وفق معايير الشفافية والحيادية، بما يضمن اختيار أفضل العناصر القادرة على خدمة المنظومة الصحية مستقبلًا.