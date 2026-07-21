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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوايو 2026

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد صبيح

هبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر تراجعًا محدودً، مقارنة بأسعار بداية اليوم، متأثرًا بانخفاض سعر الأوقية في البورصة العالمية، لتتراجع أسعار جميع الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية.

ويبحث المواطنون بشكل يومي عن سعر الذهب اليوم في مصر، خاصة سعر الذهب عيار 21، باعتباره المعيار الرئيسي لحركة البيع والشراء داخل محال الصاغة، بالتزامن مع تغيرات الأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم

أظهرت المقارنة بين أسعار الذهب في بداية التعاملات وختامها استمرار التراجع المحدود في مختلف الأعيرة، حيث فقد كل عيار نحو 5 جنيهات، بينما تراجع الجنيه الذهب بنحو 40 جنيهًا.

وجاءت المقارنة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 تراجع من 6685 جنيهًا  إلى 6680 جنيهًا ، بانخفاض 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 انخفض من 5850 جنيهًا  إلى 5845 جنيهًا ، بتراجع 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 هبط من 5015 جنيهًا  إلى 5010 جنيهات، منخفضًا 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 تراجع من 3900 جنيه إلى 3895 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب انخفض من 46800 جنيه إلى 46760 جنيهًا، ليفقد 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.

كما تراجعت أوقية الذهب عالميًا من 4013 دولارًا إلى 4006.25 دولار، بانخفاض قدره 6.75 دولار، فيما هبطت الأوقية في السوق المحلية من 207950 جنيهًا إلى 207770 جنيهًا، بتراجع 180 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 24: 6680 جنيهًا للبيع و6635 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 5845 جنيهًا للبيع و5805 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5010 جنيهات للبيع و4975 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 3895 جنيهًا للبيع و3870 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 46760 جنيهًا للبيع و46440 جنيهًا للشراء.

وسجلت أوقية الذهب في السوق المحلية 207770 جنيهًا للبيع و206350 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 4006.25 دولار.

كما سجل دولار الصاغة 51.86 جنيه مقابل 51.10 جنيه للدولار في البنوك.

لماذا تراجع سعر الذهب اليوم؟

جاء انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وهو العامل الرئيسي الذي ضغط على الأسعار المحلية، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار في البنوك، لتنعكس حركة السوق العالمية مباشرة على أسعار الذهب داخل محال الصاغة.

ويرى متعاملون في سوق الذهب أن استمرار تحركات الأوقية عالميًا سيحدد اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار الفائدة وقوة الدولار.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

يتوقع مراقبون أن تظل أسعار الذهب في مصر عرضة للتغير خلال الجلسات المقبلة، وفقًا لتحركات الأوقية في البورصات العالمية، وحجم الطلب في السوق المحلية، وهو ما يجعل الأسعار قابلة للارتفاع أو الانخفاض بشكل يومي، خاصة في ظل استمرار التقلبات التي يشهدها سوق المعادن النفيسة عالميًا.

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