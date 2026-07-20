ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 20 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 وصل كام؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 في مصر، خلال بداية التعاملات، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 40 جنيهًا مقارنة بمستوياته السابقة، وسط تحركات في السوق المحلية وارتفاع سعر الأوقية عالميًا.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يوليو 2026

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6685 جنيهًا للبيع، و6630 جنيهًا للشراء.

6685 جنيهًا للبيع، و6630 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 21: 5850 جنيهًا للبيع، و5800 جنيهًا للشراء.

5850 جنيهًا للبيع، و5800 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18: 5015 جنيهًا للبيع، و4970 جنيهًا للشراء.

5015 جنيهًا للبيع، و4970 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 14: 3900 جنيهًا للبيع، و3865 جنيهًا للشراء.

3900 جنيهًا للبيع، و3865 جنيهًا للشراء. سعر الجنيه الذهب: 46800 جنيهًا للبيع، و46400 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب في الأسواق العالمية نحو 4013 دولارًا، فيما بلغ سعرها في السوق المحلية 207950 جنيهًا للبيع و206170 جنيهًا للشراء، بالتزامن مع استمرار تحركات المعدن الأصفر في البورصات العالمية.

ويتابع المستثمرون والمستهلكون في مصر تطورات أسعار الذهب اليوم بشكل مستمر، خاصة مع تأثر السوق المحلية بتحركات سعر الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الأعيرة المختلفة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية.