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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحمد موسى: الجدل التحكيمي في نهائي المونديال أعاد الحديث عن مباراة مصر

احمد موسى
احمد موسى
يارا أمين

علق الإعلامي أحمد موسى على نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجدل التحكيمي الذي صاحب المباراة أعاد فتح النقاش حول بعض القرارات المثيرة للجدل، مشيرًا إلى أن العديد من وسائل الإعلام العالمية تناولت ما وصفه بـ”أحداث المباراة”.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الاهتمام العالمي بالأخطاء التحكيمية ازداد، معتبرًا أن ذلك أعاد التذكير بما تعرض له المنتخب المصري في وقت سابق.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساند منتخب الأرجنتين، معتبرًا أن خسارة الفريق في النهائي انعكست على حالة الحزن التي سادت داخل إسرائيل، على حد تعبيره.

وأشار موسى إلى أن منتخب الأرجنتين اعتاد الاستفادة من قرارات تحكيمية، بينما قدم المنتخب الإسباني أداءً مميزًا استحق به التتويج بلقب كأس العالم.

كما انتقد أداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة النهائية، مؤكدًا أنه لم يقدم المستوى المنتظر، مشيرًا إلى أنه خسر الجوائز الفردية في البطولة.

واختتم أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الإسباني استحق الدعم والتشجيع، معربًا عن سعادته بتتويجه باللقب، ومشيرًا إلى أن فرحة الكثير من المصريين بفوز إسبانيا كانت كبيرة

الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى نهائي كأس العالم 2026 برنامج “على مسئوليتي” بنيامين نتنياهو

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