أحمد موسى يعلن حصوله على إجازة : ليا 40 سنة في الأهرام مأجزتش

كشف الإعلامي أحمد موسى، حصوله على إجازة تبدأ اعتبارًا من غدٍ وحتى الأول من أغسطس المقبل، مؤكدًا أنه لم يحصل على إجازة طوال سنوات عمله في الصحافة ومنذ انضمامه إلى قناة صدى البلد.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «أنا ليا 40 سنة في الأهرام مش باخد إجازة، وكمان هنا في القناة من أول ما جيت مش أخدت إجازة».

وأضاف موسى: «أنا أهو من بكرة بقولكم أنا في إجازة لحد أول أغسطس، كمان الإجازة دي هيكون جزء منها في الداخل وجزء تاني في الخارج، علشان في ناس هتطلع تقول أحمد موسى فين، أنا بقولكم أهو أنا في إجازة».