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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء: تحسين كفاءة الطاقة ضرورة وطنية وركيزة أساسية لتوفيرها بتكاليف أقل

اجتماع وزير الكهرباء
اجتماع وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مجريات تنفيذ خطة العمل لرفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة الخاصة بالمعدات والأجهزة الكهربائية فى السوق المحلية ،  بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة ، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وممثلي وزارات (الصناعة، الداخلية، التنمية المحلية والبيئة، والمالية، التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية)، و(الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، ومصلحة الجمارك).


وتابع الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم(3-10968) بتاريخ 29 أبريل 2026 بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقةالكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة ، موضحاً ان ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، وخفض معدلات استهلاك الكهرباء،وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني،وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة ، مؤكداً أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وقيام كل جهة بدورها وفق الاختصاصات المحددة، بما يضمن إحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة بالسوق المحلية ، وعدم السماح بتداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو غير المستوفية لمتطلبات كفاءة الطاقة

وتطرق الاجتماع إلى أهمية مراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وتمت مناقشة شهادات المطابقة لمتطلبات كفاءة الطاقة و إلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة، وتفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية المحدثة، والزام كافة الجهات عند شراء الأجهزة المستهلكة للكهرباء بمراجعة المواصفات القياسية المحدثة .

 وناقش الاجتماع آليات تعزيز التكامل المؤسسي والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم منظومة كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث المواصفات القياسية المصريةالخاصة بالأجهزة الكهربائية،  وتضمين اشتراطات كفاءةالطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدورى 
 
قال الدكتور محمود عصمت، أن تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، كأداة فعالة لتوفير الطاقة بتكاليف أقل، موضحا انها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، انطلاقا من أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة، مشيرا إلى استمرار العمل فى إطار البرنامج الخاص بتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك فى كافة القطاعات، وبرامج إدارة الطاقة. مؤكدا اهمية التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية فى اطار الاختصاصات المحددة بما يضمن احكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة ومنع المنتجات غير المطابقة للمواصفات والتى لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة

وزير الكهرباء الطاقة الكهربائية القابضة لكهرباء مصر

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