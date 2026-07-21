ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 5278 قتيلًا

ارتفع عدد ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5278 قتيلاً، وفقًا للأرقام الرسمية المحدثة.

وأثر الزلزالان اللذان وقعا في 24 يونيو، وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، بشكل كبير على شمال البلاد، وخاصة ولاية لا جوايرا الساحلية، بالقرب من العاصمة كاراكاس.

صرّح رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريجيز، عبر تطبيق تيليجرام، أن حصيلة ضحايا الزلزالين بلغت 5278 قتيلاً على الأقل، بينما بقي عدد المصابين عند 16740.

أفادت الأرقام الرسمية بتضرر أكثر من 850 مبنى وانهيار 190 مبنى بالكامل.

ولم تُقدّم السلطات الفنزويلية أي تقدير لعدد المفقودين.

أفادت الحكومة بأن أكثر من 23500 شخص نزحوا جراء الكارثة يعيشون في مخيمات مؤقتة، من ملاعب رياضية إلى ساحات عامة، حيث يقدم المتطوعون الخدمات الطبية ويوزعون المؤن.