رئيس وزراء كندا: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة انتهاك صريح لاتفاقية (كوسما)

قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني" إن إعلان الإدارة الأمريكية اعتزامها فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة واسعة من السلع الكندية، يُعد "أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات التجارية الأمريكية الأحادية التي تُشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (كوسما)".

وأضاف كارني، في بيان، "أن الولايات المتحدة كانت تعمل على تغيير جميع علاقاتها التجارية، بما في ذلك تلك المشمولة باتفاقية "كوسما" على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، وقدمت كندا سلسلة من المقترحات التفصيلية و الشاملة لحل النزاع و تحديث الاتفاقية، نحن على أتم الاستعداد لتكثيف هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة".

وأكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تؤمن بفوائد التجارة الحرة والنزيهة، وأن النزاع التجاري قد زاد من أعباء المعيشة على الأسر، لاسيما في الولايات المتحدة.

وعبر عن استعداد كندا للانخراط بشكل مكثف لمعالجة القضايا العالقة مع الولايات المتحدة؛ بما يحقق المنفعة المتبادلة للمواطنين.