بورصة لندن تستعد لإطلاق منصة للتداول الليلي لمنافسة الأسواق العاملة على مدار الساعة

أعلنت بورصة لندن، اليوم /الثلاثاء/، عن خطط لإطلاق منصة جديدة للتداول الليلي تحمل اسم LSE 24 خلال النصف الأول من عام 2027، في خطوة تستهدف توسيع ساعات التداول وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين للتعامل مع الأسواق خارج أوقات العمل التقليدية.

وذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) نقلا عن البيان، أن المنصة الجديدة ستعمل بشكل منفصل عن السوق الرئيسية لبورصة لندن، وستتيح في مرحلتها الأولى تداول المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs)، بما في ذلك صناديق المؤشرات التي تتبع أداء أسواق الأسهم البريطانية والأمريكية.

وقالت البورصة، إن منصة 24 LSE ستساعد المستثمرين على الوصول إلى السيولة عبر مختلف المناطق الزمنية، وتمكنهم من إدارة المخاطر والتفاعل مع تطورات الأسواق بصورة أكثر مرونة.

ومن المقرر أن تعمل المنصة يوميًا من الساعة 5:00 مساءً حتى 7:50 صباحًا بتوقيت لندن، مع توقف لمدة 30 دقيقة بين 6:30 و7:00 مساءً لإتمام إجراءات نهاية اليوم. في المقابل، ستواصل السوق الرئيسية العمل خلال ساعاتها المعتادة من 8:00 صباحًا إلى 4:30 مساءً.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط على البورصات العالمية لتوسيع ساعات التداول، مع انتشار الأصول الرقمية والعملات المشفرة التي يتم تداولها على مدار الساعة، ما رفع توقعات المستثمرين، خاصة الأفراد، بإمكانية الوصول إلى الأسواق في أي وقت.

وتسير بورصات عالمية أخرى في الاتجاه نفسه؛ إذ تخطط ناسداك لتمديد ساعات التداول إلى 23 ساعة يوميًا خلال أيام الأسبوع. كما أعلنت بورصة شيكاغو التجارية (CME) أنها ستبدأ، اعتبارًا من ديسمبر المقبل، تداول العقود الآجلة والخيارات المرتبطة بالعملات المشفرة على مدار 24 ساعة يوميًا و7 أيام في الأسبوع.

كذلك تعتزم شركة Cboe Global Markets، المشغلة لعدد من أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة، إطلاق تداول الأسهم الأمريكية لمدة 23 ساعة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، عبر منصة EDGX Equities Exchange، بدءًا من ديسمبر المقبل.