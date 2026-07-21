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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النحاس يرتفع بدعم من نقص المعروض والطلب الصيني القوي رغم مخاوف الحرب بين أمريكا وإيران

النحاس يرتفع بدعم من نقص المعروض والطلب الصيني القوي رغم مخاوف الحرب بين أمريكا وإيران
النحاس يرتفع بدعم من نقص المعروض والطلب الصيني القوي رغم مخاوف الحرب بين أمريكا وإيران
أ ش أ

 ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف اليوم /الثلاثاء/، مدعومة بمخاوف من شح المعروض والطلب القوي من الصين، رغم المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي في ظل تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد سعر عقود النحاس القياسية لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.29% ليصل إلى 13,661 دولارًا للطن المتري.

كما ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.05% ليبلغ 104,850 يوانًا، بما يعادل 15,490.65 دولار للطن.

وقال محللون في بنك آي إن جي، في مذكرة، إن “انخفاض المخزونات، وقوة الطلب على الواردات، وتراجع المخزونات في البورصات تشير إلى أن العوامل الأساسية الداعمة للنحاس ستظل قوية على المدى القريب.”

وارتفع علاوة يانغشان للنحاس، التي تُعد مقياسًا لرغبة الصين في استيراد المعدن، إلى 103 دولارات للطن يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2025.

كما تقلص الفارق السعري بين السعر النقدي وعقود الثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن، وهو مؤشر يقيس توافر المعدن الفعلي على المدى القصير، ليقترب من حالة “الاستحقاق العكسي”، مما يشير إلى تزايد المخاوف بشأن توافر الإمدادات في الأجل القريب.

وتراجعت مخزونات النحاس في كل من المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن والمستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بشكل مستمر منذ مايو.

وفي الوقت نفسه، تصاعدت حدة القتال بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن جهود الوساطة حدّت من تأثير الضربات على أسواق الطاقة، بينما ارتفعت أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدًا، بشكل طفيف.

وأثرت الحرب سلبًا على النحاس من خلال زيادة توقعات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على المعادن الصناعية المرتبطة بالنمو الاقتصادي، لأنها تُبطئ النشاط الاقتصادي.

وفي أسواق أخرى، ارتفع الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.35%، بينما تراجع في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.37%، مع استيعاب الأسواق لبيانات انخفاض الإنتاج الأولي.

وأظهرت بيانات أصدرها معهد الألومنيوم الدولي يوم /الاثنين/ أن الإنتاج العالمي من الألومنيوم الأولي انخفض بنسبة 1.5% على أساس سنوي خلال يونيو.

كما تعرض المعدن الخفيف لضغوط نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، الذي تسبب في اضطراب الإمدادات القادمة من المنطقة، والتي تمثل نحو 9% من الطاقة العالمية لصهر الألومنيوم الأولي.

وبالنسبة لبقية المعادن في بورصة لندن للمعادن، ارتفع الزنك بنسبة 0.45%، والرصاص بنسبة 0.35%، والنيكل بنسبة 0.45%، بينما صعد القصدير بنسبة 0.77%.

أما في بورصة شنجهاي للعقود الآجلة، فقد ارتفع الزنك بنسبة 0.14%، والرصاص بنسبة 0.06%، فيما استقر النيكل تقريبًا متراجعًا بنسبة 0.02% فقط، بينما ارتفع القصدير بنسبة 0.33%.

ارتفعت أسعار النحاس تصاعد الحرب الولايات المتحدة وإيران عقود النحاس القياسية

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