أوزبكستان تتخذ إجراءات عاجلة لحماية السكان من موجة حر استثنائية تصل إلى 48 درجة مئوية

أدت موجة الحر الشديدة إلى تعطيل الحياة اليومية في جميع أنحاء أوزبكستان، مما دفع السلطات في البلاد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان مع وصول درجات الحرارة إلى ما بين 42 و45 درجة مئوية في معظم الأنحاء.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ أن السلطات في أوزبكستان قامت بإبطاء حركة قطارات الأنفاق، وتقييد حركة الشاحنات الثقيلة، وإغلاق رياض الأطفال مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق البلاد خلال موجة الحر.

وأضافت الشبكة أن درجات الحرارة ارتفعت إلى ما بين 46 و48 درجة مئوية في المناطق الجنوبية والصحراوية، مما أدى إلى ضغط كبير على الخدمات العامة وإجبار السكان على تغيير نمط حياتهم اليومية.

وبقيت فرق الإطفاء والإنقاذ على أهبة الاستعداد على مدار الساعة بالقرب من الأسواق ومراكز التسوق وغيرها من المناطق الحيوية لمنع الحرائق وضمان الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، كما استخدمت فرق الإنقاذ شاحنات الإطفاء لرش المياه على الأطفال في الأحياء السكنية خلال ساعات ذروة الحر.

واتخذت شركات النقل العام والسلطات الإقليمية تدابير لحماية البنية التحتية والحد من المخاطر الأمنية.

وفي طشقند، سارت القطارات على الأجزاء العلوية من مترو الأنفاق مؤقتا بسرعة 40 كيلومترا في الساعة بدلا من سرعتها المعتادة البالغة 60 كيلومترا في الساعة.

وأعلنت شركة مترو طشقند المساهمة أن هذا التقييد فرض لأن درجة حرارة القضبان على الأجزاء العلوية تجاوزت الحد المسموح به وهو 55 درجة مئوية. واستمر تخفيض السرعة يوميا حتى الساعة السادسة مساء.

وفي المنطقة الجنوبية من سورخانداريا، تم تقييد حركة مرور مركبات البضائع الثقيلة على طرق معينة بين الساعة 10:00 صباحا و 7:00 مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضحت السلطات المحلية أن درجات حرارة الطرق قد تصل إلى ما بين 70 و80 درجة مئوية، مما يُضعف طبقة الأسفلت ويزيد من خطر تلفها بفعل المركبات الثقيلة، كما أغلقت السلطات رياض الأطفال مؤقتا في بعض المناطق الأكثر تضررا من موجة الحر.

وفي كاراكالباكستان، أغلقت رياض الأطفال في نوكوس و8 مقاطعات أخرى عقب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، وفقا لوزارة التعليم ما قبل المدرسي والمدارس.

وأغلقت جميع رياض الأطفال الحكومية في إقليم خوارزم من الثلاثاء الماضي إلى الجمعة، بينما فرضت قيود في عدة مقاطعات من إقليم نافوي.

ومن المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية تدريجيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.