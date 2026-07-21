الرئيس الأرجنتيني: الحكومة قدمت 6 خيارات لميسي وفريقه للاحتفال لكن رفضوها جميعًا

تحدث الرئيس الأرجنتيني عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر رسالةً حول نهائيات كأس العالم، والاحتفال بأبطال منتخب بلاده.



وترك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي كل شيء لأبطال اللعبة حول مكان وكيفية إقامة حفل الاستقبال عند عودتهم .

لكن أعلن خافيير ميلي، أن لاعبي المنتخب قرروا عدم إقامة أي احتفالات بعد عودتهم إلى البلاد، بعد الخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد في نهائي كأس العالم.

وقال ميلي، خلال مقابلة مع شبكة LN+ إن لاعبي منتخب الأرجنتين حصلوا على خيار إقامة ستة احتفالات مختلفة، لكنهم قرروا عدم الاحتفال بسبب الحزن الذي سبّبته لهم خسارة المباراة النهائية.



كما كتب خافيير جيراردو ميلي على "إكس": "دار حديث كثير حول عودة الوفد، والاحتفال، وكيف سيكون، وأين. وقد عرضت عليهم الحكومة نفسها قصر كاسا روسادا ( القصر الرئاسي). وإذا قرروا استخدامه، فهذا يعني أنهم سيُخلونه".