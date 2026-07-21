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مصدر عسكري إيراني: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصدر عسكري إيراني: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز

هرمز
هرمز
محمد على

قالت وكالة فارس نقلا  عن مصدر عسكري إيراني قوله، إن قوات إيران المسلحة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز.

ذكر المصدر العسكري أن أي قرار بشأن إعادة فتح هرمز أو استمرار القيود سيتخذ بناء على أمننا ومصالحنا، معتبرًا أن مسؤولية أي خلل في أمن الملاحة يقع على عاتق من يزعزع أمن المنطقة بإجراءاته وتصعيده.
 


أظهرت بيانات الشحن انخفاضًا إضافيًا في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز في بداية الأسبوع، مع تزايد الحذر عقب تبادل جديد للهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن أربع سفن بضائع عبرت المضيق يوم الاثنين، معظمها على الطريق الإيراني، بانخفاض عن سبع سفن في اليوم السابق.

وشملت السفن الأربع ناقلتين غادرتا المضيق، بالإضافة إلى سفينتين دخلتاه.

وكانت الناقلتان الخارجتان تحملان مواد بتروكيماوية، وأخرى فارغة.

أما السفينتان اللتان دخلتا المضيق، فكانتا ناقلة قار وناقلة نفط.

ولم تُشاهد أي ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال تعبر المضيق يوم الاثنين.

وأعلنت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء أنها تلقت عدة بلاغات تفيد بأن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لهجوم بجسم مجهول في مضيق هرمز.

في سياق منفصل، أفادت شركة الشحن اليونانية "ديناكوم تانكرز" أن اثنتين من سفنها المُدارة تعرضتا لهجوم بقذائف مجهولة المصدر يوم الاثنين أثناء إبحارهما قبالة سواحل عُمان، بينما تعرضت ناقلة ثالثة لهجوم بطائرة مسيرة في محطة نوفوروسيسك سي بي سي الروسية على البحر الأسود.

بيانات الشحن مصدر عسكري إيراني شكل كامل مضيق هرمز الولايات المتحدة وإيران كبلر

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