سول: هجوم سيبراني يُشتبه في تسريبه بيانات دبلوماسيين كوريين جنوبيين

تسبب هجوم سيبراني، تعرض له نظام تعليمي إلكتروني لمؤسسة تابعة لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في احتمالية تسريب المعلومات الشخصية لجميع الدبلوماسيين الكوريين تقريبا، بما ذلك إمكانية تعرض ما يصل إلى عشر آلاف سجل للاختراق.

وقال مسئول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الثلاثاء/ -إن الهجوم استهدف نظام التعليم الإلكتروني التابع للأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية والتي تحوي نحو عشر آلاف سجل بيانات.

فيما أوضحت الوزارة - في بيان صحفي أمس - أن منفذ الهجوم - الذي لا يزال مجهولا - سيطر على خادم النظام في الفترة بين شهري أبريل ومايو من العام الماضي واستمر في الوصول إليه حتى شهر فبراير من العام الحالي؛ مشيرة إلى أن العدد المحدد لمحاولات الدخول غير المصرح به ما زالت غير واضحة.

ويحوي النظام سجلات متعلقة بمسئولين في وزارة الخارجية، وأفراد البعثات الدبلوماسية في الخارج، والموظفين الإداريين، وممثلي الحكومة المنتدبين.

ووفقا لتقارير، فإن البيانات المخزنة شملت معلومات شخصية مثل اسماء، وعنوانين البريد الإلكتروني، واسماء حسابات المستخدمين، وكلمات سر مشفرة، وتفاصيل متعلقة بالوظائف مثل المناصب والمنظمات المنتسبين إليها.

وفي ضوء أن البعثات بالخارج توظف دبلوماسيين ومسئولين من وكالات الاستخبارات، فمن الممكن أن تكون معلومات أفراد من أجهزة الاستخبارات قد تعرضت للاختراق.

وأشار المسئول بوزارة الخارجية إلى أنه من الصعب تأكيد ما إذا كانت جميع البيانات المخزنة قد سُربت، موضحا أن الحادث قد يكون له تداعيات على الأمن القومي.

وتحقق السلطات الكورية الجنوبية في جميع الاحتمالات، بما في ذلك احتمال تورط مجموعات قرصنة لها صلة بكوريا الشمالية أو الصين.