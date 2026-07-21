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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزراء خارجية آسيان يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تجدد الأعمال العدائية بين أمريكا وإيران

وزراء خارجية آسيان يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تجدد الأعمال العدائية بين أمريكا وإيران
وزراء خارجية آسيان يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تجدد الأعمال العدائية بين أمريكا وإيران
أ ش أ

 أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن قلقهم البالغ إزاء تطورات الوضع في الشرق الأوسط، خاصة تجدد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك في بيان أصدره وزراء خارجية الرابطة بالتزامن مع انعقاد اجتماعهم الوزاري الـ59 والاجتماعات ذات الصلة في العاصمة الفلبينية مانيلا في الفترة ما بين 20 و24 يوليو الحالي.

وقال الوزراء - في البيان الذي نقلته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم /الثلاثاء/ - "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التطورات المتسارعة للأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة تجدد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف البيان "نشعر بقلق عميق من أن هذه التطورات تقوض بشدة الجهود الجارية التي يبذلها الوسطاء الرئيسيون، وتقلل فرص إيجاد حل سلمي عبر الحوار والدبلوماسية".

ودعا وزراء الخارجية في رابطة آسيان، جميع الأطراف المعنيين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب ارتكاب أي أعمال قد تؤدي إلى مفاقمة الوضع.

وذكر البيان "نؤكد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي، واحترام القانون الدولي، وتعزيز الحوار والدبلوماسية الحقيقية لمعالجة الصراعات والتوترات، بما في ذلك ضرورة وقف شامل وفوري لجميع الأعمال العدائية على كل الجبهات في الشرق الأوسط".

كما شدد الوزراء مجددا على أهمية الحفاظ على السلامة والأمن البحريين، واحترام حرية الملاحة في المضائق التي تستخدم للملاحة الدولية، وحرية التحليق فوقها، بما يتوافق مع القانون الدولي

كما عبر الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء أي تدابير تمييزية أو أحادية الجانب قد تعيق أو تمنع السفن من المرور عبر مضيق هرمز أو أي مضائق أخرى تستخدم لأغراض الملاحة الدولية، في مخالفة للقانون الدولي؛ داعين إلى استعادة العبور الآمن والمستمر للسفن والطائرات في مضيق هرمز دون أي عوائق.

وزراء خارجية الدول الأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان تطورات الوضع في الشرق الأوسط تجدد الأعمال العدائية

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