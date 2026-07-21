بعد 6 سنوات إنجازات .. الترجي يودع توجاي

أسدل المدافع الجزائري محمد أمين توجاي الستار على مشواره مع نادي الترجي التونسي، بعدما أعلن النادي رسميًا رحيله عقب نهاية عقده، ليصبح لاعبًا حرًا بعد ستة مواسم قضاها بقميص الفريق.

وكان توجاي قد انضم إلى الترجي في صيف عام 2020 قادمًا من نصر حسين داي الجزائري، ونجح خلال تلك الفترة في ترسيخ مكانته كأحد أبرز مدافعي الفريق، مسهمًا في العديد من النجاحات المحلية.

وخاض المدافع الجزائري، البالغ من العمر 26 عامًا، 173 مباراة بقميص الترجي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا، كما توج بخمسة ألقاب في الدوري التونسي، إلى جانب مشاركاته القارية مع الفريق.

وبحسب تقارير صحفية جزائرية، بات توجاي قريبًا من خوض تجربة جديدة في الدوري الليبي، حيث اقترب من الانضمام إلى صفوف أهلي طرابلس في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء ارتباطه الرسمي بالترجي.

ويمثل رحيل توجاي نهاية حقبة ناجحة مع الترجي، بعدما كان أحد الركائز الأساسية للفريق خلال السنوات الماضية، فيما ينتظر اللاعب حسم وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة القادمة.