16 ناديا ترشح أحمد دياب لرئاسة رابطة الأندية المحترفة

رشح 16 نادي النائب أحمد دياب لرئاسة رابطة الأندية المحترفة وهي (الاتحاد السكندري - سموحة - ابو قير للأسمدة - بترول أسيوط - انبي - بتروحت - الجونة - زد - مودرن - زد - بيراميدز - سيراميكا كليرباترا - القناة - البنك الاهلي - المقاولون العرب - غزل المحلة)

بينما رشح الاهلي ابراهيم الكفراوي

ورشح الزمالك خالد رفعت والمصري محمد الخولي

ورشح طلائع الجيش اللواء خالد شكري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء المرشحين من الأندية لعضوية مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول، وهم: أحمد دياب، إبراهيم الكفراوي، خالد رفعت، خالد شكري، ومحمد شعبان الخولي.

كما وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة إلى الأندية الأعضاء لحضور اجتماع انتخاب مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول، والمقررة إقامته، يوم الاثنين المقبل، في تمام الخامسة مساءً بمركز المنتخبات الوطنية.