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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الموظفين والخاص .. إجازة 23 يوليو والمولد النبوي 2026

اجازة 23 يوليو
اجازة 23 يوليو
رشا عوني

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة وكذلك القطاع الخاص ، موعد إجازة 23 يوليو والتي تمنح الموظفون عطلة عدة ايام متتالية، كما يبحث الكثير عن موعد اجازة المولد النبوي2026 التي تحل علينا في اغسطس المقبل.

الخميس إجازة 23 يوليو 

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازةرسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد القرار أن أعمال الامتحانات، حال انعقادها، ستستمر وفقا للمواعيد والجداول المقررة من الجهات المختصة، دون أي تغيير بسبب الإجازة.

الفئات المستفيدة من إجازة 23 يوليو 2026

يشمل قرار الإجازة الرسمية الفئات التالية:

* العاملون بالوزارات.
* العاملون بالمصالح الحكومية.
* العاملون بالهيئات العامة.
* العاملون بوحدات الإدارة المحلية.
* العاملون بشركات القطاع العام.
* العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص

ويشمل قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة 23 يوليو القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام العمل، وبذلك يحصل جميع الموظفين بكل القطاعات على إجازة الخميس والجمعة، وكذلك السبت في بعض القطاعات الحكومية. 
 

غدا إجازة رسمية للقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو - اليوم السابع

هل تمتد الإجازة إلى 3 أيام متتالية؟

يحصل عدد كبير من الموظفين على عطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية، خاصة من تكون إجازتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، حيث يأتي جدول الإجازة كالتالي:

* الخميس 23 يوليو: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
* الجمعة 24 يوليو: عطلة أسبوعية.
* السبت 25 يوليو: عطلة أسبوعية.

وبذلك تمتد الإجازة إلى ثلاثة أيام متصلة، على أن يستأنف الموظفون أعمالهم صباح الأحد الموافق 26 يوليو 2026.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

بحسب الحسابات الفلكية، يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريًا، وهو من الإجازات الرسمية التي تمنح للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.

الإجازات الرسمية المقبلة 2026


موعد إجازة ثورة 23 يوليو

يوم الخميس 23 يوليو 2026 ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.


موعد إجازة المولد النبوى الشريف

يحتفل العاملون بذكرى المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.


موعد إجازة 6 أكتوبر

تمنح إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.
 

عدد الإجازات الرسمية في مصر 2026


بحسب أجندة مجلس الوزراء، يبلغ عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، باعتبارها إجازات مدفوعة الأجر، دون احتساب العطلات الأسبوعية.


وتشمل هذه الإجازات المناسبات الوطنية والدينية المختلفة، التي يتم الإعلان عن مواعيدها رسميًا على مدار العام وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

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