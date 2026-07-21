بعد استهداف القنصلية الأمريكية .. مطار أربيل يعلق الرحلات الجوية مؤقتاً

أعلن مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، تعليق حركة الرحلات الجوية بشكل مؤقت، عقب هجمات بطائرات مسيرة استهدفت محيط القنصلية الأمريكية في الإقليم.

وجاء القرار بعد تصدي منظومات الدفاع الجوي التابعة للقنصلية الأمريكية في أربيل لعدد من الطائرات المسيرة التي حاولت الاقتراب من مبنى القنصلية.

وقال مصدر أمني عراقي إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط أو إبعاد ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهداف القنصلية، مشيراً إلى أن مسيّرة رابعة جرى التصدي لها أيضاً.

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن مدة تعليق الرحلات أو موعد استئنافها، فيما تستمر الإجراءات الأمنية في محيط المواقع المستهدفة.

وأفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجار في ضواحي أربيل بكردستان العراق.

وفي وقت سابق ؛ كشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بالعراق أن قوات التحالف الدولي تمكنت ، من إسقاط 8 طائرات مسيّرة مفخخة في أجواء مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وذكر الجهاز في بيان له أن عملية إسقاط الطائرات تمت في الفترة الممتدة من الساعة 4:19 وحتى الساعة 5:25 صباحا، مؤكداً أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

وكانت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قد أعلنت في وقت لاحق ، تعرض مدينة أربيل لهجوم بطائرات مسيرة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها، وفقا لمديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.