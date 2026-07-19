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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمير قطر ورئيس وزراء العراق يبحثان في الدوحة تعزيز التعاون بين البلدين

أمير قطر ورئيس وزراء العراق
أمير قطر ورئيس وزراء العراق
أ ش أ

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس وزراء العراق علي فالح الزيدي، اليوم /الأحد/، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي في قصر لوسيل بالدوحة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة.

ورحب الشيخ تميم بن حمد برئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق، متمنياً للعلاقات الأخوية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات.

ومن جهته، أعرب رئيس وزراء العراق عن تعازيه ومواساته لأمير دولة قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، كما أعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب.


 

أمير دولة قطر الشيخ تميم علي فالح الزيدي

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