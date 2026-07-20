المحسوسة تقترب من 46 والشبورة تعود.. الأرصاد تحذر من طقس الاثنين وتكشف خريطة الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار على مناطق من السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على بعض الطرق،وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية : شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحرالأحمرتكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية .



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 38 40 26

العاصمة الجديدة 39 41 24

6 أكتوبر 38 40 24

بنها 38 40 25

دمنهور 36 38 24

وادي النطرون 38 40 24

كفر الشيخ 36 39 25

بلطيم 34 37 25

المنصورة 37 39 25

الزقازيق 38 40 26

شبين الكوم 37 39 25

طنطا 37 39 25

دمياط 33 37 25

بورسعيد 33 37 26

الإسماعيلية 39 41 24

السويس 38 40 25

العريش 36 40 22

رفح 35 38 21

رأس سدر 40 42 26

نخل 39 41 26

كاترين 34 36 22

الطور 39 41 25

طابا 37 40 24

شرم الشيخ 40 42 28

الغردقة 39 41 28

الإسكندرية 33 37 24

العلمين 31 34 23

مطروح 32 35 23

السلوم 34 37 22

سيوة 39 40 23

رأس غارب 38 40 27

سفاجا 39 41 28

مرسى علم 38 40 28

شلاتين 40 43 29

حلايب 35 38 29

أبو رماد 39 41 27

مرسى حميرة 39 42 28

أبرق 38 40 27

جبل علبة 38 40 27

رأس حدربة 35 38 29

الفيوم 39 41 25

بني سويف 39 41 25

المنيا 40 42 27

أسيوط 41 43 27

سوهاج 43 44 28

قنا 44 45 28

الأقصر 45 46 27

أسوان 45 46 28

الوادي الجديد 44 45 27

أبوسمبل 45 46 27