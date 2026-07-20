طلاب هندسة عين شمس يحصدون المركز الأول عالميًا في مسار الذكاء الاصطناعي بمسابقة فورمولا الطلاب

حقق فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس إنجاز عالمي جديد، بعدما توج بالمركز الأول على مستوى العالم في مسار الذكاء الاصطناعي ضمن منافسات Formula Student الدولية، التي تقام على حلبة سيلفرستون الشهيرة في إنجلترا، ليضيف إنجاز جديد إلى سجل النجاحات المتواصلة للفريق في واحدة من أكبر المسابقات الهندسية المخصصة لطلاب الجامعات.

وجاء الفوز بعد منافسة قوية بين عشرات الفرق الجامعية من مختلف دول العالم، حيث نجح طلاب جامعة عين شمس في تقديم مشروع متكامل اعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة سيارات السباق، بما يعكس المستوى العلمي والبحثي المتقدم الذي وصل إليه طلاب الهندسة في مصر.

ويؤكد هذا الإنجاز قدرة الكفاءات المصرية الشابة على المنافسة في المجالات الهندسية والتكنولوجية المتقدمة، خاصة مع التوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل صناعة السيارات، سواء في أنظمة القيادة الذاتية أو تحليل البيانات أو تحسين الأداء والسلامة.

ويعد فريق سباقات جامعة عين شمس من أبرز الفرق الجامعية في إفريقيا والشرق الأوسط، إذ نجح على مدار السنوات الماضية في تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في مسابقة فورمولا الطلاب، ليواصل هذا العام مسيرة التفوق بحصد المركز الأول عالميا في أحد أكثر المسارات التقنية تطور.

ويأتي هذا الفوز تتويج لسنوات من العمل والبحث والتطوير داخل كلية الهندسة، حيث اعتمد الطلاب على تصميم وتطوير الحلول البرمجية والأنظمة الذكية بأنفسهم، في تجربة تعكس قدرة الجامعات المصرية على إعداد كوادر مؤهلة للمنافسة في الصناعات المستقبلية.

ويمثل الإنجاز دفعة قوية لدعم الابتكار والبحث العلمي في الجامعات المصرية، كما يعزز مكانة مصر على خريطة المسابقات الهندسية الدولية، ويؤكد أن الاستثمار في الشباب والابتكار قادر على تحقيق نتائج عالمية في المجالات التكنولوجية المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات.