شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏.

1- أفاتار 07

تعتمد السيارة على نظام المدى الممتد (REEV)، حيث تدمج بين بطارية ليثيوم بسعة 39.05 كيلوواط/ساعة تدعم الشحن السريع، ومحرك بنزين توربيني سعة 1.5 لتر يعمل حصرياً كمولد طاقة لشحن البطارية أثناء القيادة دون الاتصال بالعجلات، وتأتي فئة الدفع الخلفي بمحرك كهربائي يولد قوة 310 حصان وعزم دوران 367 نيوتن/متر.

بفضل هذه المنظومة الهجينة المتطورة، تمنح السيارة سائقها مدى قيادة كهربائي خالص يصل إلى 230 كم، بينما يقفز المدى الإجمالي المشترك للسيارة عند ملء خزان الوقود وشحن البطارية بالكامل ليتخطى 1150 كم، كما توفر السيارة تسارعاً متميزاً من السكون إلى 100 كم/ساعة في غضون 6.6 ثانية فقط.

أما عن أسعار السيارة بالسوق المحلي:

- فئة Luxury RWDبسعر 2,290,000 جنيه

- فئة‏ Premium AWD بسعر 2,690,000 جنيه

- فئة Premium Vision AWD بسعر 2,790,000 جنيه

2- كيا EV5

تعتمد هذه السيارة متعددة الاستخدامات على محرك كهربائي يولد قوة 163 حصان، وهي مبنية على منصة (PBV) المخصصة للمركبات الكهربائية المرنة، تدعم السيارة تقنيات الشحن الفائق السرعة بقدرة تتيح إعادة شحن البطارية من نسبة 10% إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط باستخدام الشواحن العامة السريعة.

يوفر المحرك الكهربائي مدى سير يصل إلى 400 كم في الشحنة الواحدة، مما يجعلها مثالية للتشغيل التجاري والتنقل اليومي الطويل، وتتميز السيارة بمرونة تصميمها الداخلي وعزم دوران فوري يوفر استجابة سريعة وسلسة أثناء القيادة مع الأحمال الكاملة.

أما عن أسعار السيارة بالسوق المحلي: ‏

- فئة Air ‎ بسعر 2,050,000 جنيه

- فئة Earth ‎ بسعر 2,300,000 جنيه

- فئة GT line ‎ بسعر 2,550,000 جنيه

3- جيلي جالاكسي EX2

تأتي هذه الهاتشباك الاقتصادية المدمجة مزودة بمحرك كهربائي أمامي يولد قوة 82 حصان (ما يعادل 60 كيلوواط) وعزم دوران يصل إلى 130 نيوتن/متر، تستمد السيارة طاقتها من بطارية من نوع ليفيبو (LFP) بسعة 29.86 كيلوواط/ساعة تدعم الشحن السريع والشحن المنزلي العادي AC.

تقدم السيارة مدى سير اقتصادي يصل إلى 301 كم في الشحنة الواحدة (وفقاً لدورة القيادة الصينية CLTC)، وهو ما يكفي تماماً للاستخدام الأسبوعي داخل المدينة، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 102 كم/ساعة، وتتميز بقدرتها على الشحن السريع من 30% إلى 80% خلال 30 دقيقة تقريباً.

أما عن أسعار السيارة بالسوق المحلي: ‏

‏- فئة‏ Pro ‎‏ بسعر 749,900 جنيه

‏- فئة‏‎ Max ‎ ‎بسعر 849,899 جنيه

4- ديبال S07

تعتمد الكروس أوفر الرياضية ديبال S07 على محرك كهربائي خلفي قوي يولد طاقة تصل إلى 258 حصان وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن/متر، تتزود السيارة بالطاقة عبر بطارية متطورة من نوع ليثيوم تيرناري بسعة 79.97 كيلوواط/ساعة مع نظام إدارة حراري ذكي للحفاظ على كفاءة البطارية.

توفر السيارة مدى قيادة كهربائي كبير يصل إلى 620 كم بالشحنة الواحدة، مما يلبي احتياجات السفر الطويل بين المحافظات، وتستطيع ديبال S07 التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في زمن قدره 6.7 ثانية، مع دعمها لخاصية الشحن السريع التي ترفع طاقة البطارية في وقت قياسي.

أما عن أسعار السيارة بالسوق المحلي: ‏

‏- فئة‏‎ REEV ‎‏‎ ‎بسعر 2,000,000 جنيه

‏- فئة‏‎ BEV ‎ ‎‏‎ ‎بسعر 2,090,000 جنيه

5- شيري إي كيو 7

تتميز شيري eQ7 ببنائها على منصة حصرية بالكامل من الألومنيوم خفيف الوزن، وتعمل بمحرك كهربائي مثبت في الخلف يولد قوة 211 حصان (155 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 285 نيوتن/متر، تتصل المنظومة ببطارية من نوع فوسفات حديد الليثيوم (LFP) بسعة 67.12 كيلوواط/ساعة.

تمنح هذه المواصفات السيارة القدرة على قطع مسافة تصل إلى 512 كم في الشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة الشحن، كما تدعم السيارة تقنية الشحن السريع الذكي بقوة DC، والتي تتيح ملء البطارية من 30% إلى 80% في غضون 30 دقيقة، مع سرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 180 كم/ساعة.

أما عن أسعار السيارة بالسوق المحلي، فتاتي بسعر 1,599,000 جنيه