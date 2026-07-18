فاروق جعفر: زيزو لم يظهر بمستواه مع الأهلي.. والزمالك يجب أن يحتفظ بقرار شركة الكرة



أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن الغيرة بين اللاعبين قد تكون أحد أكبر الأسباب التي تؤثر على أداء أي فريق، مشيرًا إلى أن الأهلي عانى من هذه الأزمة خلال الموسم الماضي، كما أبدى تحفظه على الشكل المطروح لإنشاء شركة الكرة في نادي الزمالك.

وقال فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "أكتر حاجة بتضايق اللاعب هي الغيرة بين اللاعبين، سواء غيرة فنية أو بدنية، وده بيأثر على الفريق".

وأضاف: "الأهلي الموسم الماضي كان بيضم أفضل اللاعبين، لكن الإنتاج كان أقل من المتوقع، وكان فيه لاعبين مضايقين لأنهم شايفين إنهم مش مقدرين ماديًا مقارنة بالصفقات الجديدة اللي حصلت على عقود كبيرة".

وتابع: "كنت أرى أن الأفضل لمحمود حسن تريزيجيه هو عقد جلسة معه والوصول إلى اتفاق يرضي الجميع بدلًا من رحيله عن الفريق".

وأوضح: "في لاعبين داخل الأهلي وجودهم لم يكن مفيدًا بالشكل المطلوب، وأحمد سيد زيزو لم يقدم الأداء المنتظر منه كما كان يفعل مع الزمالك".

واستكمل: "الأهلي تعاقد مع لاعبين كانوا عالة على الفريق ولم يقدموا أي استفادة فنية، وهناك صفقات لم تحقق الإضافة المنتظرة".

وأشار إلى أن: "الأهلي والزمالك وبيراميدز أكبر أندية في إفريقيا، وبالتالي يجب أن يكون اللاعب المحترف أفضل من اللاعب المصري حتى يستحق التعاقد معه".

وفيما يتعلق بملف شركة الكرة في الزمالك، قال جعفر: "أنا أوافق على إنشاء شركة استثمار لكرة القدم في النادي، لكن بشرط أن يكون الزمالك هو صاحب القرار وصاحب التحكم".

وأضاف: "لو المستثمر هو اللي هيملك النسبة الأكبر، ممكن اسم النادي يتغير أو يحصل أي حاجة، وأنا شايف إن الاتجاه الحالي مش في صالح الزمالك".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لازم مجلس إدارة الزمالك يدرس الملف بشكل جيد، وحتى لو النادي يمر بأزمة مالية، يجب أن يظل القرار النهائي في يد الزمالك".