وكيل حسام عبدالمجيد يكشف كواليس انتقاله إلى لودوجوريتس: بوابة لأوروبا وخطة احتراف لـ6 سنوات

كشف سامر سلامة وكيل أعمال حسام عبد المجيد، كواليس انتقال مدافع الزمالك إلى نادي لودوجوريتس البلغاري، مؤكدًا أن اللاعب اختار خوض تجربة الاحتراف باعتبارها بوابة للانتقال إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقال سامر سلامة في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة مودرن، إن حسام عبد المجيد تلقى العديد من العروض الأوروبية خلال الفترة الماضية، إلا أن رغبته كانت تتجه نحو الانتقال إلى الدوري البلغاري، من أجل تطوير مستواه ومواصلة مشواره الاحترافي في أوروبا.

وأوضح أن المفاوضات مع لودوجوريتس استمرت قرابة شهرين، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرًا إلى أن اللاعب وقع عقدًا يمتد لمدة أربعة مواسم مع النادي البلغاري.

وأضاف أن حسام عبد المجيد يسعى للاستمرار في أوروبا لمدة لا تقل عن ست سنوات، لافتًا إلى أن حصوله على جواز سفر أوروبي سيسهل انتقاله مستقبلًا بين الأندية الأوروبية.

وأكد وكيل اللاعب أنه لن يتحدث عن التفاصيل المالية الخاصة بالاتفاق بين الزمالك ولودوجوريتس، مشيرًا إلى أن قيمة الصفقة لن تُسدد دفعة واحدة، وإنما وفقًا لبنود الاتفاق بين الناديين.

وأشار سلامة إلى أن حسام عبد المجيد طلب إتمام انتقاله إلى لودوجوريتس بالشكل الذي يحقق استفادة مالية لنادي الزمالك، مؤكدًا أن إدارة القلعة البيضاء تفهمت رغبة اللاعب وتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسام عبد المجيد لن يشارك مع لودوجوريتس في مبارياته الأوروبية خلال الفترة الحالية، على أن ينهي جميع إجراءات انتقاله الرسمية خلال الأيام العشرة المقبلة، مشددًا على أن اللاعب في حال قرر العودة إلى مصر مستقبلًا، فإن رغبته ستكون ارتداء قميص الزمالك فقط.