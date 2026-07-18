البنك المركزي يخفض استهداف طرح أذون خزانة بـ5 مليارات جنيه..غدا

خفض البنك المركزي المصري من حجم طرح أدوات الدين المحلية اعتباراً من غداً الأحد 19-7-2026؛ بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه بما يعادل 99.02 مليون دولار عن الأسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه إنه يخطط لطرح أجلي 91 و 273 يوما لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة نيابة عن وزارة المالية.

أضاف البنك المركزي المصري إنه من المخطط بيع أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليار جنيه بما يعادل 2.07 مليار دولار .

ومن المخطط أن يتم بيع أجل 91 يوما بقيمة 35 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 70 مليار جنيه.

هذا ويستهدف البنك المركزي المصري بيع أذون وسندات خزانة على مدار الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 238.5 مليار جنيه بما يعادل 4.71 مليار دولار .

ومع طرح أجلي خزانة بقيمة 105 مليار جنيه اعتبارًا من غدا الأحد؛ سيتم بيع أجلي 182 و 364 يوما خلال الخميس المقبل و الإثنين القادم والذي يتضمن بيع سندات خزانة من آحال 2 و 3 و 5 سنوات ذات عائد ثابت ومتغير، ليصل بذلك مجمل الطرحين 123.5 مليار جنيه بما يعادل 2.534 مليار دولار.