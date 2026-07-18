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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يخفض استهداف طرح أذون خزانة بـ5 مليارات جنيه..غدا

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

خفض البنك المركزي المصري من حجم طرح أدوات الدين المحلية اعتباراً من غداً الأحد 19-7-2026؛ بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه بما يعادل 99.02 مليون دولار عن الأسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه إنه يخطط لطرح أجلي 91 و 273 يوما لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة نيابة عن وزارة المالية.

أضاف البنك المركزي المصري إنه من المخطط بيع أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليار جنيه بما يعادل 2.07 مليار دولار .

ومن المخطط أن يتم بيع أجل 91 يوما بقيمة 35 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 70 مليار جنيه.

هذا ويستهدف البنك المركزي المصري بيع أذون وسندات خزانة على مدار الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 238.5 مليار جنيه بما يعادل 4.71 مليار دولار .

ومع طرح أجلي خزانة بقيمة 105 مليار جنيه اعتبارًا من غدا الأحد؛ سيتم بيع أجلي 182 و 364 يوما خلال الخميس المقبل و الإثنين القادم والذي يتضمن بيع سندات خزانة من آحال 2 و 3 و 5 سنوات ذات عائد ثابت ومتغير، ليصل بذلك مجمل الطرحين 123.5 مليار جنيه بما يعادل 2.534 مليار دولار.

البنك المركزي المصري أذون خزانة أجل 91 يوما أجل 273 يوما سعر الفائدة وزارة المالية أدوات دين

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