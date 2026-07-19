هاني حتحوت يكشف موقف نجم الأهلي من تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة

كشف الاعلامي هاني حتحوت حقيقة مفاوضات مع اتحاد الكرة مع محمد عبد العظيم «عظيمة» نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق لتولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.

وقال حتحوت عبر برنامج "مودرن سبورتس" المذاع عبر قناة مودرن، إنه تم التواصل مع محمد عظيمة الذي أكد أنه كان مرشحا من قبل في فترة تولي مجلس جمال علام لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.

وتابع: لم يتم التواصل معي مؤخرًا بشأن هذا الأمر ، قد يكون هناك تفكير من جانب مجلس الجبلاية ولكن لا يوجد أي تواصل معي أو مع وكيلي.

وأضاف عظيمة: حدث تواصل من قبل مع وكيلي بشأن تولي القيادة الفنية لنادي الاتحاد السكندري،مؤكدا أن زعيم الثغر نادي كبير لكن يحتاج عمل احترافي من أجل عودته لمكانته.

واختتم عظيمة تصريحاته أنه تم التواصل مع النادي وتحدثنا على نقاط التفاوض وتوقف كل شئ بعد ذلك ولكل حدث حديث