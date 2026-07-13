قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية الرسول في الصلاة.. ماذا كان يقول النبي في السجود والركوع؟
أسعار العملات العربية والأجنبية رسميا في مصر اليوم
مقتل حارس وإصابة 4.. إعلام إيراني يتهم أمريكا باستهداف محطة مياه في خوزستان
دعاء الفجر لقضاء الحاجة.. أفضل الأدعية المستجابة بعد صلاة الفجر لتحقيق الأمنيات وتيسير الأمور
التخصصات المطلوبة ضباط متخصصين حربية 2026 وموعد التقديم
بقوة تقارب 2000 حصان.. BYD تكشف الستار عن دينزا Z الخارقة
عبور 20 سفينة عبر هرمز تحت حماية وتنسيق أمريكي
أحمد فتوح: الموسم الحالي الأخير في عقدي مع الزمالك.. وحسام صعب يكون كوبري
هل الفرح بإخراج الصدقة وعمل الخير رياء؟.. الإفتاء تجيب
إعلام إيراني: انقطاع التيار الكهربائي في الأهواز بعد قصف أمريكي
ضربات أمريكية جديدة تهز إيران.. استهداف مواقع في خوزستان وبرج اتصالات قرب مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت يكشف بنود عقد موكوينا مع بيراميدز

هاني حتحوت
هاني حتحوت
ميرنا محمود
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل عقد الجنوب أفريقي موكوينا مع نادي بيراميدز


وقال هاني حتحوت في برنامج "مودرن سبورتس" عبر قناة مودرن MTI الفضائية: المدرب الجنوب إفريقي موكوينا مع بيراميدز سيحصل على  120 ألف دولار في الشهر بجهازه المعاون. 


وتابع: من المقرر أن يحصل على 3 شهور مكافأة حال التتويج بالدوري وكذلك دوري أبطال أفريقيا وشهر ونصف حال التتويج بكأس مصر والسوبر.


وأوضح: العقد لمدة موسم مع موسم آخر باتفاق الطرفينو يوجد شرط جزائي في العقد بمدة 3 شهور حال رغبة أي أحد في فسخ التعاقد.


وأضاف حتجوت: اتفاق بيراميدز مع مدربه الجديد يوفر للنادي 30 ألف دولار شهريا خاصة ان راتب يورشيتش بجهازه المعاون كان 150 ألف دولار.

هاني حتحوت موكوينا بيراميدز المدرب الجنوب إفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

مرموش

صراع إنجليزي على عمر مرموش.. مانشستر سيتي يطلب 60 مليون إسترليني

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

ترشيحاتنا

نيللي كريم

نيللي كريم تبهر متابعيها بفستان أسود

كريب رول

طريقة عمل كريب رول بأسهل الخطوات

الواقعة

احتجزهن وأجبرهن على توقيع أوراق.. رجل أعمال يتعدى على بناته والأمن يفحص الواقعة| صور

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد