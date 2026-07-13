هاني حتحوت يكشف بنود عقد موكوينا مع بيراميدز

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل عقد الجنوب أفريقي موكوينا مع نادي بيراميدز.



وقال هاني حتحوت في برنامج "مودرن سبورتس" عبر قناة مودرن MTI الفضائية: المدرب الجنوب إفريقي موكوينا مع بيراميدز سيحصل على 120 ألف دولار في الشهر بجهازه المعاون.



وتابع: من المقرر أن يحصل على 3 شهور مكافأة حال التتويج بالدوري وكذلك دوري أبطال أفريقيا وشهر ونصف حال التتويج بكأس مصر والسوبر.



وأوضح: العقد لمدة موسم مع موسم آخر باتفاق الطرفينو يوجد شرط جزائي في العقد بمدة 3 شهور حال رغبة أي أحد في فسخ التعاقد.



وأضاف حتجوت: اتفاق بيراميدز مع مدربه الجديد يوفر للنادي 30 ألف دولار شهريا خاصة ان راتب يورشيتش بجهازه المعاون كان 150 ألف دولار.