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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل أداء المنتخب: حسام كان يقول لي اشتغل بدماغي

حسام حسن وإبراهيم حسن
حسام حسن وإبراهيم حسن
قسم التوك شو
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف الكابتن محمود سليم، محلل أداء المنتخب الوطني، كواليس العمل داخل الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، مؤكدًا أن المدير الفني كان يركز على الجانب النفسي بقدر اهتمامه بالجانب الفني، من أجل تحفيز اللاعبين وإسعاد الجماهير.

رصد نقاط القوة والضعف

وقال سليم، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار مع الإعلامية لميس الحديدي، إن مهمة محلل الأداء تتمثل في جمع وتحليل كل المعلومات الخاصة بالمنافسين، ورصد نقاط القوة والضعف، إلى جانب تصوير التدريبات اليومية واستخلاص الملاحظات الفنية وتجهيز المحاضرات للمدير الفني.

الشطارة في الشغلانة 

وأضاف: "الشطارة في الشغلانة دي إنك تفهم دماغ المدرب، والكابتن حسام حسن كان دايمًا يقولي: عاوزك تشتغل بدماغي، وتحضرلي كل حاجة ممكن تفيدني، لأن لكل مدير فني فلسفته وطريقته".

وأشار إلى أنه عمل مع أربعة مديرين فنيين للمنتخب، هم كارلوس كيروش، وإيهاب جلال، وروي فيتوريا، وأخيرًا حسام حسن، مؤكدًا أن لكل منهم أسلوبه، لكن حسام حسن كان الأكثر إحساسًا بالجماهير.

وقال: "كل كلامه معانا كان: عاوزين نفرح الناس.. إحنا بلد فيها 120 مليون. قبل مباراة أستراليا كان يقول للاعبين: وإيه يعني أستراليا؟ إحنا عندنا الكفاءة والتاريخ والحضارة، وشعب كبير يستحق الفرحة. كان بيرفع معنويات اللاعبين ويخليهم مؤمنين بقدرتهم على الفوز".

وأضاف أن المنتخب شهد تطورًا واضحًا على المستوى الهجومي تحت قيادة حسام حسن، مقارنة ببعض الفترات السابقة التي غلب عليها الطابع الدفاعي.

وكشف سليم عن دور الكابتن إبراهيم حسن في تجهيز اللاعبين نفسيًا، قائلًا: "كان من ضمن مهامه اليومية جمع مقاطع فيديو لاحتفالات الجماهير المصرية، وردود فعل المواطنين في الشارع، بالإضافة إلى فيديوهات دعم من الوطن العربي وأهالي غزة للمنتخب. وكان يعرضها عليّ لأقوم بتجميعها وإعدادها ثم عرضها على اللاعبين، لأنها كانت ترفع حالتهم المعنوية وتمنحهم دافعًا كبيرًا قبل المباريات".

المنتخب حسام حسن إبراهيم حسن غزة المصريين المنتخب الوطني الكابتن محمود سليم لميس الحديدي

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