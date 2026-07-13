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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام حسن: الانتماء زاد بعد كأس العالم وخاصة عند الأطفال

حسام حسن
حسام حسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال الكابتن حسام حسن، إن "كان لينا ضربة جزاء مئة في المئة في ماتش بلجيكا ومكنتش راضي عن نتيجة هذه المباراة.. والمدربين السابقين هما السبب اللي خلي اللاعبين معندهمش ثقة.. واللاعب المصري ذكي وعنده حلول".

وتابع حسام حسن، أن الانتماء للشعب المصري وخاصة الأطفال زاد وايضا اسم مصر علي في الوطن العربي وفي أوروبا بعد أداء المنتخب الوطني في كأس العالم.

حسام حسن عبر قناة أون 

استضاف برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، مساء اليوم الأحد، المدير الفني لمنتخب مصر، الكابتن حسام حسن، في حلقة خاصة يشاركه فيها عدد من أفراد أسرته.

حوار يجمع بين الرياضة والجوانب الإنسانية

تُذاع الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يتحدث حسام حسن عن أبرز المحطات في مسيرته الكروية لاعبًا ومدربًا، إلى جانب كواليس تجربته مع المنتخب المصري، والتحديات التي صاحبت مشواره في عالم كرة القدم.

كواليس خاصة من حياة المدير الفني للمنتخب

وتتناول الحلقة عددًا من المواقف الإنسانية والشخصية التي تجمع حسام حسن بأسرته، في أجواء تكشف جانبًا مختلفًا من حياته بعيدًا عن المستطيل الأخضر، كما تسلط الضوء على رحلته الطويلة في كرة القدم، وما حققه من إنجازات.

احتفاء بنجم الكرة المصرية

وتأتي استضافة حسام حسن في إطار اهتمام البرامج الحوارية بالرموز الرياضية المصرية، وإلقاء الضوء على تجاربهم ومسيرتهم، لا سيما بعد ارتباط اسمه بالعديد من المحطات المهمة في تاريخ الكرة المصرية، لاعبًا ومدربًا.

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم

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