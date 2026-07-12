استهداف معسكر للمعارضة الإيرانية الكردية في السليمانية بطائرات مسيرة

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها بأن هجوما بمسيرات إستهدف معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في السليمانية بالعراق .

وفي وقت سابق ؛ تعرض مقر تابع لفصيل من المعارضة الكردية الإيرانية في منطقة وادي آلانة بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق لهجوم نفذته أربع طائرات مسيّرة، في حادثة جديدة تعكس استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها المناطق الحدودية بين العراق وإيران، وسط تبادل للاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ووفقاً لمصادر محلية وأمنية، وقع الهجوم خلال ساعات الفجر عندما استهدفت أربع طائرات مسيّرة انتحارية مواقع تابعة لفصيل معارض للنظام الإيراني يتمركز في المنطقة الجبلية الواقعة شمال شرقي أربيل.

وأدى القصف إلى وقوع أضرار مادية داخل المقر المستهدف، فيما أعلنت الجهات المستهدفة إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة.